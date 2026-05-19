  • Левандовски выиграл суд о клевете у экс-агента, назвавшего Роберта и его адвоката преступной группировкой. Кухарски заплатит штраф в 90 000 злотых и 100 000 направит на благотворительность
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски выиграл суд о клевете у своего бывшего агента.

Цезари Кухарски ранее в интервью ответил на вопрос «Кого вы называете преступной группировкой?»: «Прокуратуру, Сементковского, Левандовского и всю эту команду. На мой взгляд, то, что они сделали, подпадает под категорию организованной преступной группировки». После этих слов адвокат польского футболиста Томаш Сементковски обратился в суд.

Агент был признан виновным по четырем из шести пунктов. Теперь Кухарски должен оплатить судебные издержки и штраф в размере 90 000 злотых (21 170 евро) и еще 100 000 злотых (23 522 евро) перевести на благотворительность.

Левандовски судится со своим экс-агентом. Роберт обвиняет Кухарского в шантаже, а тот заявляет, что футболист присвоил деньги их компании

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Przegląd Sportowy
Объявляется решение суда:
"Я рисую на асфальте белым мелом слово «хватит». Хватит лжи и хватит боли, бобр курва, я пердоле!"
зачем судиться с кем-то когда есть 190т золотых)))
