Левандовски выиграл суд о клевете у экс-агента, назвавшего Роберта и его адвоката преступной группировкой. Кухарски заплатит штраф в 90 000 злотых и 100 000 направит на благотворительность
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски выиграл суд о клевете у своего бывшего агента.
Цезари Кухарски ранее в интервью ответил на вопрос «Кого вы называете преступной группировкой?»: «Прокуратуру, Сементковского, Левандовского и всю эту команду. На мой взгляд, то, что они сделали, подпадает под категорию организованной преступной группировки». После этих слов адвокат польского футболиста Томаш Сементковски обратился в суд.
Агент был признан виновным по четырем из шести пунктов. Теперь Кухарски должен оплатить судебные издержки и штраф в размере 90 000 злотых (21 170 евро) и еще 100 000 злотых (23 522 евро) перевести на благотворительность.
