Экс-советник «Сити» Борсон о 130 нарушениях клуба: «Решение выйдет в конце сезона, судя по настроениям. Это уже абсурд – 18 месяцев готовить его текст»

Стефан Борсон: решение по делу о нарушениях «Сити» выйдет в конце сезона.

Бывший финансовый советник «Манчестер Сити » Стефан Борсон считает, что решение по делу о нарушениях клубом финансовых правил АПЛ может быть представлено общественности уже в ближайшие месяцы.

«Думаю, это произойдет уже совсем скоро, хотя мы и раньше так говорили, верно?

По моим ощущениям и по настроению представителей обеих сторон, решение выйдет в конце сезона.

Скорее всего, в июне – такое ощущение. Сейчас уже нет никаких оправданий в плане сроков подготовки текста. Их просто нет. Это уже переходит в разряд абсурда. 18 месяцев на подготовку решения по частному арбитражному разбирательству — это явно слишком долго.

Я слышал небольшие детали, которые указывают, что мы приближаемся к финалу», – сказал Борсон в эфире Talksport.

