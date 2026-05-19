  • Экс-советник «Сити» Борсон о 130 нарушениях клуба: «Решение выйдет в конце сезона, судя по настроениям. Это уже абсурд – 18 месяцев готовить его текст»
Бывший финансовый советник «Манчестер Сити» Стефан Борсон считает, что решение по делу о нарушениях клубом финансовых правил АПЛ может быть представлено общественности уже в ближайшие месяцы.

«Думаю, это произойдет уже совсем скоро, хотя мы и раньше так говорили, верно? 

По моим ощущениям и по настроению представителей обеих сторон, решение выйдет в конце сезона. 

Скорее всего, в июне – такое ощущение. Сейчас уже нет никаких оправданий в плане сроков подготовки текста. Их просто нет. Это уже переходит в разряд абсурда. 18 месяцев на подготовку решения по частному арбитражному разбирательству — это явно слишком долго.

Я слышал небольшие детали, которые указывают, что мы приближаемся к финалу», – сказал Борсон в эфире Talksport.

Тебас о долгом отсутствии решения по делу о 130 нарушениях «Сити»: «Неопределенность вредит имиджу АПЛ. Люди должны быть уверены, что система справедлива и объективна»

Минус 60 очков, и в шип.
Вот так и спасётся Вест Хэм
Ага, вот почему Пеп уходит. :)
Я вам не просто так говорю, что Пеп что-то знает и уходит. Уверен не просто так там все
Ответ
Каким бы ни было решение, будут апелляции
Ответ
Забавные вы)
Ну вот что Пеп может знать о финансовых или юридических махинациях клуба, даже если таковые и были?
Кто даст ему доступ к такой информации, даже если он сильно захочет ( что тоже вряд ли) ?
А косвенно , просто из-за того что ты находишься внутри клуба и работаешь там тренером, никак этого не понять ( с учётом специфики обвинительных пунктов, по которым на Сити и заводили дела) .
Менеджеры и руководство горожан может и махинаторы, но точно не до такой степени тупорогие и наивные
Лудогорец уже готов выплатить штраф
