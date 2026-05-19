  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-арбитр Федотов о критике судейства: «В этом году совсем перебор – буквально подбивали клубы высказывать недоверие Мажичу. Придет кто-то новый и начнет ломать – мы откатимся назад»
0

Экс-арбитр Федотов о критике судейства: «В этом году совсем перебор – буквально подбивали клубы высказывать недоверие Мажичу. Придет кто-то новый и начнет ломать – мы откатимся назад»

Экс-арбитр Федотов: с критикой судейства в этом году совсем перебор.

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что в завершившемся сезоне судейство излишне критиковали.

«В этом году с критикой судейства совсем перебор. Буквально подбивали команды, чтобы высказывать недоверие Милораду Мажичу. Приводили в пример Казахстан, где сразу 15 клубов выступили с протестом, мол, а вы что сидите? Сложно работать в таких условиях.

Я не могу понять, почему критикуют департамент. Говорят, с Мажичем продлят контракт – для меня это решение понятно и ожидаемо. Сейчас арбитрам все понятно, а когда придет кто-то новый и начнет ломать – мы откатимся назад. Снова будут критиковать и вспоминать, как хорошо было с Мажичем.

Если в целом оценивать сезон, все хорошо. Если отдельные эпизоды, есть над чем работать, нужно еще больше общаться с командами по изменениям по ходу сезона. Но это и называется работа», – сказал Федотов.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37350 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
Милорад Мажич
logoвысшая лига Казахстан
logoSports – Казахстан
Игорь Федотов
logoЧемпионат.com

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Экс-арбитр и ныне блогер Игорь Федотов
ОтветPeter Sakic
Экс-арбитр и ныне блогер Игорь Федотов
Лапочкин - "оправдаю любую судейскую ошибку!" Телефон для связи +7926....8712. Могу в пиджаке и трусах выступить по видеосвязи .
А что можно привести в пример тому, как хорошо было с Мажичем? По-моему, тут как раз вспомнить вообще нечего. Уровень плинтуса. Весной так вообще почти без игр, где не было претензий к арбитру. Но менять значит ничего не надо, само рассосётся!
ОтветEvgen Vynokurov
А что можно привести в пример тому, как хорошо было с Мажичем? По-моему, тут как раз вспомнить вообще нечего. Уровень плинтуса. Весной так вообще почти без игр, где не было претензий к арбитру. Но менять значит ничего не надо, само рассосётся!
"И так сойдет",как в мультике известном
Да, в этом году с судейством точно перебор, сами не знают , что творят. Тут, играем, тут не играем, тут рыбу заворачиваем©
ОтветAleks Dir
Да, в этом году с судейством точно перебор, сами не знают , что творят. Тут, играем, тут не играем, тут рыбу заворачиваем©
Соме ужасное, что арбитры в открытую говорят, а я считаю не так как Мажич, сужу так как считаю правильно. Т. Е какая-то часть судейского корпуса игнорирует его. Дальше будет только хуже. Потому как все больше арбитров будет судить по своим правилам и ждать одинаковых трактовок одинаковых эпизодов не приходиться
Если в целом оценивать сезон, все хорошо.
..
Прям какой-то проправительстванный экономист! Типа, у нас всё офигенно, а про цены в магазинах вы всё врёте))
Ну так ломают, когда что-то построено. А когда полный бардак и хаос, что тут наломаешь? Ладно бы хоть какое-то позитивное движение было по типу два вперед-один назад, так у нас просто топтание на месте или ходьба по кругу. Если ничего не меняется, смысл его на контракте держать?
Назад уже некуда
А в этом году не "совсем перебор" с решениями судей?Чуть-ли не в каждом туре одинаковые ситуации на поле трактуются по-разному?На свою работу может посмотреть или судей просто так критикуют?Игроки уже не знают,как в штрафной играть,скоро от мяча шарахаться начнут
Или не дай бог, починит? Так, Федотов и коллеги его бывшие?
Придет кто-то новый и начнет ломать – мы откатимся назад»
...
Придёт кто-то новый и начнёт ломать систему Мажича-мы будем впереди!
А ломать надо. Иначе будет ######(конец).
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
11 минут назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
18 минут назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
33 минуты назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
40 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
42 минуты назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
сегодня, 16:19
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Помощник Гвардиолы Лейндерс тоже уйдет из «Ман Сити». Экс-ассистент Клоппа отказался продлить контракт и работать в штабе Марески (The Athletic)
3 минуты назад
Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
8 минут назад
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
20 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
27 минут назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
50 минут назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
58 минут назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Рекомендуем