Экс-арбитр Федотов о критике судейства: «В этом году совсем перебор – буквально подбивали клубы высказывать недоверие Мажичу. Придет кто-то новый и начнет ломать – мы откатимся назад»

Экс-арбитр Федотов: с критикой судейства в этом году совсем перебор.

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что в завершившемся сезоне судейство излишне критиковали.

«В этом году с критикой судейства совсем перебор. Буквально подбивали команды, чтобы высказывать недоверие Милораду Мажичу . Приводили в пример Казахстан, где сразу 15 клубов выступили с протестом, мол, а вы что сидите? Сложно работать в таких условиях.

Я не могу понять, почему критикуют департамент. Говорят, с Мажичем продлят контракт – для меня это решение понятно и ожидаемо. Сейчас арбитрам все понятно, а когда придет кто-то новый и начнет ломать – мы откатимся назад. Снова будут критиковать и вспоминать, как хорошо было с Мажичем.

Если в целом оценивать сезон, все хорошо. Если отдельные эпизоды, есть над чем работать, нужно еще больше общаться с командами по изменениям по ходу сезона. Но это и называется работа», – сказал Федотов.