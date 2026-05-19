Экс-арбитр Федотов о критике судейства: «В этом году совсем перебор – буквально подбивали клубы высказывать недоверие Мажичу. Придет кто-то новый и начнет ломать – мы откатимся назад»
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что в завершившемся сезоне судейство излишне критиковали.
«В этом году с критикой судейства совсем перебор. Буквально подбивали команды, чтобы высказывать недоверие Милораду Мажичу. Приводили в пример Казахстан, где сразу 15 клубов выступили с протестом, мол, а вы что сидите? Сложно работать в таких условиях.
Я не могу понять, почему критикуют департамент. Говорят, с Мажичем продлят контракт – для меня это решение понятно и ожидаемо. Сейчас арбитрам все понятно, а когда придет кто-то новый и начнет ломать – мы откатимся назад. Снова будут критиковать и вспоминать, как хорошо было с Мажичем.
Если в целом оценивать сезон, все хорошо. Если отдельные эпизоды, есть над чем работать, нужно еще больше общаться с командами по изменениям по ходу сезона. Но это и называется работа», – сказал Федотов.
..
Прям какой-то проправительстванный экономист! Типа, у нас всё офигенно, а про цены в магазинах вы всё врёте))
...
Придёт кто-то новый и начнёт ломать систему Мажича-мы будем впереди!