Мареской интересовались «Реал», «Милан» и «Тоттенхэм». Экс-тренер «Челси» возглавит «Сити» (talkSPORT)

«Реал», «Милан» и «Тоттенхэм» интересовались Мареской.

Бывшим главным тренером «Челси» Энцо Мареской интересовались топ-клубы Англии, Испании и Италии.

Ранее стало известно , что 46-летний итальянец сменит Пепа Гвардиолу в «Манчестер Сити » и подпишет контракт на три года.

По данным talkSPORT, сразу после ухода Хаби Алонсо с поста главного тренера «Реала » в январе мадридский клуб проявлял интерес к Энцо.

Также «Тоттенхэм » контактировал с Мареской после увольнения Игора Тудора в марте и до назначения Роберто Де Дзерби .

Кроме того, с агентом тренера Жорже Мендешем связывался «Милан ». Все три клуба запрашивали информацию об итальянце, однако сведений о том, что ему предлагали работу, нет.