Мареской интересовались «Реал», «Милан» и «Тоттенхэм». Экс-тренер «Челси» возглавит «Сити» (talkSPORT)
«Реал», «Милан» и «Тоттенхэм» интересовались Мареской.
Бывшим главным тренером «Челси» Энцо Мареской интересовались топ-клубы Англии, Испании и Италии.
Ранее стало известно, что 46-летний итальянец сменит Пепа Гвардиолу в «Манчестер Сити» и подпишет контракт на три года.
По данным talkSPORT, сразу после ухода Хаби Алонсо с поста главного тренера «Реала» в январе мадридский клуб проявлял интерес к Энцо.
Также «Тоттенхэм» контактировал с Мареской после увольнения Игора Тудора в марте и до назначения Роберто Де Дзерби.
Кроме того, с агентом тренера Жорже Мендешем связывался «Милан». Все три клуба запрашивали информацию об итальянце, однако сведений о том, что ему предлагали работу, нет.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: talkSPORT
