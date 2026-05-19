  Мареской интересовались «Реал», «Милан» и «Тоттенхэм». Экс-тренер «Челси» возглавит «Сити» (talkSPORT)
Мареской интересовались «Реал», «Милан» и «Тоттенхэм». Экс-тренер «Челси» возглавит «Сити» (talkSPORT)

«Реал», «Милан» и «Тоттенхэм» интересовались Мареской.

Бывшим главным тренером «Челси» Энцо Мареской интересовались топ-клубы Англии, Испании и Италии.

Ранее стало известно, что 46-летний итальянец сменит Пепа Гвардиолу в «Манчестер Сити» и подпишет контракт на три года.

По данным talkSPORT, сразу после ухода Хаби Алонсо с поста главного тренера «Реала» в январе мадридский клуб проявлял интерес к Энцо.

Также «Тоттенхэм» контактировал с Мареской после увольнения Игора Тудора в марте и до назначения Роберто Де Дзерби.

Кроме того, с агентом тренера Жорже Мендешем связывался «Милан». Все три клуба запрашивали информацию об итальянце, однако сведений о том, что ему предлагали работу, нет.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: talkSPORT
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Слишком быстро развивается карьера Марески. Не соразмерно его тренерским успехам
Peter Sakic
КЧМ очень крутой трофей, его зря недооценивают. Очень много бабок принес и престижный трофей.
Peter Sakic
Я не знаю , что будет если он выиграет АПЛ. Его что поставят вровень с Пепом..
У владельцев Сити фетиш на лысых? Чем крут был этот Мареска?
Caleb Marvin
Через пол года уволят и позовут Тен Хага, лучшего из учеников Пепа
j5zqdkvbjy
А через года 3 возможно и Зидана :)
Зачем Милану нормальный тренер ?
Ну Милан и ТТХ это логично, но Реал то что в нем нашел? Его сольют даже быстрее чем Алонсо
да Мареска знал, и все отклонял
Пока Пеп сам не скажет, что уходит, я не буду верить. Помню Хави там продливал контракт и все уже ждали этого дня, все было подписано и согласовано, а в итоге контракт не продлили. Так что пока сам лично не скажет Гвардиола, все это слухи.
Гвардиола участвовал в выборе тренера «Ман Сити» и одобрил назначение Марески. Пеп хочет сохранить свое наследие в клубе (talkSPORT)
19 мая, 16:13
«Ман Сити» выплатит «Челси» компенсацию за назначение Марески. Лондонцы уволили тренера в январе
19 мая, 13:58
Мареска подпишет контракт с «Ман Сити» на 3 года. Клуб и тренер устно договорились (Фабрицио Романо)
19 мая, 07:25
