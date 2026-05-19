  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ», «Ливерпулю» и «Челси» интересен Боуэн. «Вест Хэм» может продать капитана в случае вылета
0

«МЮ», «Ливерпулю» и «Челси» интересен Боуэн. «Вест Хэм» может продать капитана в случае вылета

Боуэн может покинуть «Вест Хэм».

Джеррод Боуэн интересен топ-клубам АПЛ.

Как сообщает The Guardian, «Вест Хэму» надо будет изыскать свыше 100 млн фунтов в случае вылета, и продажа ключевых футболистов может помочь решить финансовые проблемы.

За вингером сборной Англии следят «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». 29-летний игрок рад играть за «Вест Хэм», но может пересмотреть приоритеты, если клуб отправится в Чемпионшип.

В этом сезоне Боуэн провел 37 игр в АПЛ и совершил 18 голевых действий. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37263 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
logoДжеррод Боуэн
logoденьги
logoвозможные трансферы
logoМанчестер Юнайтед
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoВест Хэм
logoЧелси

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Всегда нравился мне этот футболист👍🏻 успехов ему,пришло время(даже уже он опаздал) перейти в более большой клуб
Хорошего игрока Лёня Слуцкий вырастил
Точно, все сейчас только и думают об этом. Ливерпуль такие: Салах уходит, да и 33 ему, давайте возьмем Боуэна, ему всего-то 30! Юнайтед такие: хм, у нас есть Мбемо и Амад, что же делать-что же делать...О, Боуэн! А в Челси как всегда готовит контракт на 8 лет, ну чтобы Джаред в безопасности себя чувствовал
ОтветGavin Harris
Точно, все сейчас только и думают об этом. Ливерпуль такие: Салах уходит, да и 33 ему, давайте возьмем Боуэна, ему всего-то 30! Юнайтед такие: хм, у нас есть Мбемо и Амад, что же делать-что же делать...О, Боуэн! А в Челси как всегда готовит контракт на 8 лет, ну чтобы Джаред в безопасности себя чувствовал
Чувак в мертвом ВХЮ делает 8+10 в АПЛ. Уэллбек в 35 забивает 13 голов
Ответglock17
Чувак в мертвом ВХЮ делает 8+10 в АПЛ. Уэллбек в 35 забивает 13 голов
Ну и дальше-то что? Это повод для приглашения в топ-клуб что-ли? До 29 лет он был никому не нужен, а тут раз и в прайм свой вошел и сразу в топ-клуб. У МЮ и Челси, например, опорники больше забили.
Уэллбек забил 13 голов - круто, а кто второй бомбардир? Диего Гомес, у него аж целых 5 голов! Как ты думаешь, такой разрыв больше информации дает об игроке или о команде?
Хаха, а вот и трансферы под Алонсо подьехали.
ОтветNoken
Хаха, а вот и трансферы под Алонсо подьехали.
Так он хорош
у Челси есть топовый Делап с Педро, а у Ливера Экитике с Исаком.
тут все очевидно - МЮ он нужнее, в пару к Шешке
ОтветЛюбезный Коссутий
у Челси есть топовый Делап с Педро, а у Ливера Экитике с Исаком. тут все очевидно - МЮ он нужнее, в пару к Шешке
делапа барса хочет купить за 100 лямов
ОтветDolJun
делапа барса хочет купить за 100 лямов
Каталонские нищуки сотню не вывалят, так что Делап останется))
Ахах, я прочитал сначала "Боэли". Думаю, да забирайте его к хренам собачьим (мем с котом и собакой "Катись к х**м)
Боуэн... давайка в Челси, зимой 30-ка, да за 100 лямов - только туда.
за 29 летнего вылетевшего в шип 100 лямов
ОтветLavinka
за 29 летнего вылетевшего в шип 100 лямов
На вылетевших скидка
ОтветModanaJazz
На вылетевших скидка
вот вот ! МЮ тоже так говорит насчёт Фернандеша
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Боуэн про отмену гола «Арсеналу»: «На вратарях фолят в каждом матче, но свисток молчит. Если голкипер выходит из вратарской, он должен быть готов к контакту – в этом смысл борьбы»
10 мая, 20:34
Боуэн осудил отмену гола «Арсеналу»: «Если пять минут смотреть повтор, что-нибудь найдешь. Я расстроен, где последовательность? Тогда фиксируйте все моменты, когда кто-то кого-то держит»
10 мая, 19:20
Рекомендуем
Главные новости
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение остается за Аллегри»
4 минуты назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
10 минут назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
17 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
19 минут назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
41 минуту назад
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
50 минут назадВидео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
«Зенит» предлагал 35 млн евро за Данило. Хавбек «Ботафого» не заинтересован в переходе в РПЛ (Вене Казагранде)
сегодня, 15:45
Ко всем новостям
Последние новости
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
27 минут назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
35 минут назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
57 минут назад
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Тюкавин – Гусеву после ухода из «Динамо»: «Спасибо за все, Саныч!»
сегодня, 14:33
Угальде и Кордобу – лучшие форварды FONBET Кубка России
сегодня, 13:58
Дмитрий Булыкин: «Динамо» зря назначило Шварца вместо Гусева. У немца вряд ли что-то получится в России, хоть денег ему и заплатят в 5 раз больше»
сегодня, 13:50
Рекомендуем