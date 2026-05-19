«МЮ», «Ливерпулю» и «Челси» интересен Боуэн. «Вест Хэм» может продать капитана в случае вылета

Боуэн может покинуть «Вест Хэм».

Джеррод Боуэн интересен топ-клубам АПЛ.

Как сообщает The Guardian, «Вест Хэму » надо будет изыскать свыше 100 млн фунтов в случае вылета, и продажа ключевых футболистов может помочь решить финансовые проблемы.

За вингером сборной Англии следят «Челси », «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед ». 29-летний игрок рад играть за «Вест Хэм», но может пересмотреть приоритеты, если клуб отправится в Чемпионшип.

В этом сезоне Боуэн провел 37 игр в АПЛ и совершил 18 голевых действий.