Манфред Угальде: «Может, набью маленький ромбик на теле, когда выиграем трофей со «Спартаком»
Угальде: набью маленький ромбик на теле, когда выиграю трофей со «Спартаком».
Нападающий «Спартака» Манфред Угальде готов сделать татуировку со спартаковским ромбиком после завоевания трофея с клубом.
Футболист сборной Коста-Рики играет за красно-белых с 2024 года, за это время команда не брала трофеев. 24 мая «Спартак» сыграет в финале FONBET Кубка России с «Краснодаром».
– Барко говорил, что набьет тату, связанное со «Спартаком», если выиграет здесь трофей. Нам теперь нужно узнать, на что готов ты в честь трофея «Спартака»?
– Нужно подумать… Да, может, набью на теле маленький ромбик, когда выиграем трофей, – сказал Угальде.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37261 голос
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии