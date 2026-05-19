  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Масалитин считает Семака лучшим тренером сезона: «Очень тяжело, когда в команде так много звезд. Сергей справился лучше, чем Мусаев»
0

Масалитин считает Семака лучшим тренером сезона: «Очень тяжело, когда в команде так много звезд. Сергей справился лучше, чем Мусаев»

Валерий Масалитин: Семак – лучший тренер сезона.

Валерий Масалитин сравнил работу Сергея Семака и Мурада Мусаева.

«Весь сезон за то, чтобы стать лучшим тренером, была дуэль между главным тренером «Зенита» Семаком и Мусаевым, возглавляющим «Краснодар». Лучшим тренером стал Семак, который привел свою команду к золоту.

Сергею пришлось нелегко. Тренеру вообще работать очень тяжело, когда в команде так много звезд. У Мусаева тоже звезд немало, но Семаку с работой с такими футболистами удалось справиться лучше, чем его визави из «Краснодара». Задачу на сезон Сергей выполнил», – заявил экс-форвард ЦСКА.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37057 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
logoМурад Мусаев
Валерий Масалитин
logoМатч ТВ
logoКраснодар
logoЗенит

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
С таким составом и ркюесурсом можно и без тренера играть))
ОтветKalashnikovSV
С таким составом и ркюесурсом можно и без тренера играть))
Можно? Ну чет тот же Спартак со вторым бюджетом в лиге:
Сезон 2025/2026: 4-е место
Сезон 2024/2025: 4-е место
Сезон 2023/2024: 5-е место
Сезон 2022/2023: 3-е место (бронзовые медали)
Сезон 2021/2022: 10-е место
ОтветKalashnikovSV
С таким составом и ркюесурсом можно и без тренера играть))
Спартак и играет,и что в итоге
Сделайте пожалуйста Семака тренером сборной, такой великий гений должен вести сборную на мундиаль!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Смолов назвал «Динамо» Карпина разочарованием сезона, лучший игрок – Кордоба, лучший тренер – Семак, худший – «Слэпстик»
19 мая, 15:22Видео
Геннадий Орлов: «Семак – это «седьмой» на украинском языке. И я был убежден, что он возьмет свой 7-й титул. Это тренер новой волны»
19 мая, 10:07Видео
Константин Зырянов: «Болельщики привыкли к чемпионствам и требуют новое. «Зенит» с Семаком ежегодно показывает отличные цифры по очкам и борется за первое место – супер!»
19 мая, 04:05
Рекомендуем
Главные новости
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
12 минут назад
«Реал» объявил об уходе Алабы
24 минуты назад
«Зенит» предлагал 35 млн евро за Данило. Хавбек «Ботафого» не заинтересован в переходе в РПЛ (Вене Казагранде)
25 минут назад
Гвардиола об уходе из «Сити»: «Хотел бы оставаться частью клуба, но уже в другой роли. Не принимать решения и находиться в центре внимания, а работать за кулисами»
39 минут назад
Димарко признан лучшим игроком сезона Серии А. Лаутаро, Пас, Свилар и Палестра – лучшие на своих позициях, Йылдыз – лучший молодой игрок
51 минуту назад
Киву – лучший тренер сезона в Серии А. «Интер» под его руководством досрочно завоевал скудетто
56 минут назад
Черкизово, шапка-петушок и лось – рассказали про главные аттрибуты «Локо»
сегодня, 15:00Тесты и игры
Сергей Степашин: «Тюкавин в «Зенит» не собирается. Зачем это ему надо?»
сегодня, 14:57
Смолов о сорванном переходе в «МЮ»: «Алексис Санчес – мудак. Он себе заруинил и мне зауринил. Я понимаю «МЮ»: будь я функционером, тоже взял бы Алексиса, а не Смолова»
сегодня, 14:48
Жоан Лапорта: «Барса» снова вселяет страх в соперников. У нас отличный тренер, команда действительно нравится людям»
сегодня, 14:47
Ко всем новостям
Последние новости
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
7 минут назад
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Этот титул позволил «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
11 минут назад
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
26 минут назад
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
33 минуты назад
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Тюкавин – Гусеву после ухода из «Динамо»: «Спасибо за все, Саныч!»
сегодня, 14:33
Угальде и Кордобу – лучшие форварды FONBET Кубка России
сегодня, 13:58
Дмитрий Булыкин: «Динамо» зря назначило Шварца вместо Гусева. У немца вряд ли что-то получится в России, хоть денег ему и заплатят в 5 раз больше»
сегодня, 13:50
Роман Павлюченко: «Угальде забивной – просто забивает не так часто»
сегодня, 13:34
Рекомендуем