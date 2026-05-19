Масалитин считает Семака лучшим тренером сезона: «Очень тяжело, когда в команде так много звезд. Сергей справился лучше, чем Мусаев»
Валерий Масалитин: Семак – лучший тренер сезона.
Валерий Масалитин сравнил работу Сергея Семака и Мурада Мусаева.
«Весь сезон за то, чтобы стать лучшим тренером, была дуэль между главным тренером «Зенита» Семаком и Мусаевым, возглавляющим «Краснодар». Лучшим тренером стал Семак, который привел свою команду к золоту.
Сергею пришлось нелегко. Тренеру вообще работать очень тяжело, когда в команде так много звезд. У Мусаева тоже звезд немало, но Семаку с работой с такими футболистами удалось справиться лучше, чем его визави из «Краснодара». Задачу на сезон Сергей выполнил», – заявил экс-форвард ЦСКА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
