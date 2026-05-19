Неймар первым делом обнял своего физиотерапевта, узнав о включении в состав Бразилии на ЧМ. Мужчины не смогли сдержать слез

Неймар эмоционально отреагировал на попадание в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026

Главный тренер национальной команды Карло Анчелотти в ночь на 19 мая огласил окончательный состав, куда был включен и 34-летний форвард «Сантоса».

Нападающий смотрел выступление Анчелотти в окружении членов семьи, друзей и близких. Услышав свое имя, Неймар не смог сдержать слез.

Первым человеком, кого он отправился обнять и поблагодарить, стал физиотерапевт Рафаэль. Они оба плакали от счастья.

Отметим, что с 2023 года Неймара регулярно преследуют травмы. Он пропустил целый год, с октября 2023 года по октябрь 2024-го, из-за разрыва крестообразной связки колена. 

За сборную Бразилии свой последний на текущий момент матч форвард провел в октябре 2023 года.

Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал Неймара
Даже боюсь представить, сколько слёз будет, когда Бразилия вылетит.
Ответmannfravestkanten
Ничего не будет. Вылет Бразилии это неизбежность. Неймар уедет танцевать на карнавал или поедет играть в покер
с таким тренером могут и выиграть
Мне больше интересно каким шампунем пользуется Витинья? Может кто знает?
Жумайсынба.
Секреты бабушки Агафьи
Пипец, чемпионат ещё не начался, а Ней уже всё слезами в округе залил. Что же с ним будет после ЧМ? Слёзную плотину прорвёт?🤣
Не факт, что он на ЧМ попадёт. До него месяц, а Неймар ломается от смены атмосферного давления.
Ну у физиотерапевта и правда руки золотые, каждый раз по кусочкам этот хрусталь собирает
Неймар все время плачет. В чёи новость ? В том , что обнял физиотерапевта ?
Посмотрим , что получится у сборной Бразилии. Было ли это правильным решением Анчи. Как понимаю там , чуть ли вся Бразилия хотела видеть Нея в сборной. Любят его в Бразилии, видимо.
спойлер: нет
в Бразилии живешь?🤣🤣🤣
Не покупайте никто долбаный виши дыркос
Я в шоке. Из 50 комментов сорок девять с язвительностью, иронией, злобой и непониманием. А весь видос пропитан трогательными, добрыми, светлыми эмоциями. Показательно, с какой любовью к нему относятся нынешние товарищи по команде и легенды бразильского футбола. Убежден, что такой боец как Неймар покажет себя на турнире со скамейки в роли 10ки/замены Винисиуса.
Шутки шутками, но еще 4 матча у Сантоса в календаре до ЧМа. Так что надеюсь, что Неймар не начнет преждевременно гулять и забивать на тренировки и своего любимого физиотерапевта. Нужно еще попотеть, но не перестараться. Иначе рискует в самый неподходящий для себя момент снова травмироваться.
получит травму в первом же матче)
на первой тренировке, если явится туда
На скамейке!
Их бы с Зинченко в одну команду
