Неймар первым делом обнял своего физиотерапевта, узнав о включении в состав Бразилии на ЧМ. Мужчины не смогли сдержать слез

Неймар первым делом обнял физиотерапевта, узнав о включении в состав Бразилии.

Главный тренер национальной команды Карло Анчелотти в ночь на 19 мая огласил окончательный состав , куда был включен и 34-летний форвард «Сантоса».

Нападающий смотрел выступление Анчелотти в окружении членов семьи, друзей и близких. Услышав свое имя, Неймар не смог сдержать слез .

Первым человеком, кого он отправился обнять и поблагодарить, стал физиотерапевт Рафаэль. Они оба плакали от счастья.

Отметим, что с 2023 года Неймара регулярно преследуют травмы. Он пропустил целый год, с октября 2023 года по октябрь 2024-го, из-за разрыва крестообразной связки колена.

За сборную Бразилии свой последний на текущий момент матч форвард провел в октябре 2023 года.