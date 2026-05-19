Куртуа стал совладельцем «Эстремадуры 1924», вышедшей в 3-ю лигу Испании

Тибо Куртуа стал совладельцем клуба, поднявшегося в 3-ю лигу Испании.

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа стал совладельцем «Эстремадуры 1924».

Спортивная инвестиционная платформа NXTPLAY, соучредителем которой является Куртуа, приобрела часть акций клуба, поднявшегося в 3-й дивизион Испании по итогам нынешнего сезона. Ранее компания инвестировала в «Ле Ман», который ранее гарантировал себе участие в следующем розыгрыше Лиги 1.

«NXTPLAY инвестирует туда, где видит аутентичные проекты, людей, которые знают, что делают, и реальный потенциал для создания чего-то грандиозного. У «Эстремадуры» есть все это. Это клуб с богатой историей в испанском футболе, прекрасными болельщиками и руководством, которое из года в год показывает, как построить серьезный проект. Мы пришли как партнеры, чтобы внести свой вклад в то, что уже работает, и поддержать клуб в самом сложном сезоне», – сказал Куртуа.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Чет у многих футболистов в последнее время появляются клубы из каких-то низких лиг. У Мбаппе тоже есть. Мне честно говоря не кажется это любовью к спорту и желанию развивать свою команду (они этим и не занимаются). Больше смахивает на какую-то схему по уходу от налогов
ОтветАлександр Мартынов
А Роналду и Месси приобрели акции клубов из низших дивизионов Испании, каким боком он связаны с Испанией на данный момент?
ОтветАлександр Мартынов
Или отмывание.
Прочитал в вики, там есть 2 клуба с таким названием и оба были расформированы
ОтветCaleb Marvin
+ ещё один вывезен в США недавно.
