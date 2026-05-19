Шарль Каборе: «Сперцян перерос «Краснодар», но не стоит переходить в европейскую команду, которая не борется за трофеи. Какой смысл? Тогда лучше еще на сезон остаться»
Шарль Каборе считает, что Эдуарду Сперцяну не стоит уезжать в клуб, не претендующий на трофеи.
«По уровню игры Сперцян уже перерос «Краснодар». На протяжении нескольких сезонов он показывает высокий уровень. Но ему не стоит переходить в европейскую команду, которая не борется за трофеи. Какой в этом смысл?
Нужно уезжать в то место, где ты будешь прогрессировать, становиться лучше и выигрывать кубки. Если нет достойного предложения, то лучше еще на сезон остаться в «Краснодаре». Для него и клуба это будет лучший вариант.
Если выбирать между средним клубом в Европе и лидером чемпионата России, то лучше остаться в «Краснодаре», – сказал бывший полузащитник «быков».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
Нужно подобрать правильный клуб отодвинув деньги на второй план.
Чемпионом он с клубом стал, поэтому «Краснодар» должен уважительно поступить в этом вопросе.