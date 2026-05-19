  • Шарль Каборе: «Сперцян перерос «Краснодар», но не стоит переходить в европейскую команду, которая не борется за трофеи. Какой смысл? Тогда лучше еще на сезон остаться»
Шарль Каборе: «Сперцян перерос «Краснодар», но не стоит переходить в европейскую команду, которая не борется за трофеи. Какой смысл? Тогда лучше еще на сезон остаться»

Шарль Каборе считает, что Эдуарду Сперцяну не стоит уезжать в клуб, не претендующий на трофеи.

«По уровню игры Сперцян уже перерос «Краснодар». На протяжении нескольких сезонов он показывает высокий уровень. Но ему не стоит переходить в европейскую команду, которая не борется за трофеи. Какой в этом смысл?

Нужно уезжать в то место, где ты будешь прогрессировать, становиться лучше и выигрывать кубки. Если нет достойного предложения, то лучше еще на сезон остаться в «Краснодаре». Для него и клуба это будет лучший вариант.

Если выбирать между средним клубом в Европе и лидером чемпионата России, то лучше остаться в «Краснодаре», – сказал бывший полузащитник «быков».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
Потом еще на сезон, и так карьера закончится.
Нужно подобрать правильный клуб отодвинув деньги на второй план.
Чемпионом он с клубом стал, поэтому «Краснодар» должен уважительно поступить в этом вопросе.
Лучше остаться в клубе и стать его легендой.
Вот с чего решили, что надо сидеть и ждать пока тебя не позовут в Реал или Баварию. Чем не подходят варианты с условным середняком, хотя бы в той же Испании. Ты играешь против Мбаппе, Вини, Ямаля и других звёзд. Проявляй себя на этом уровне и будут приглашения от топов. А то все считают себя готовыми для Европы игроками, а получается как у Захаряна в Сосьедаде. Даже этот уровень не под силу.
На сезон ? И что дальше ?
Ещё один трофееголовый, если предложение хорошее, то можно идти и в условный Монако...
Каборе хорош был в центре поля
