Канисарес: поведение Винисиуса противоречит тому, каким должен быть капитан.

Бывший вратарь сборной Испании Сантьяго Канисарес раскритиковал вингера «Реала» Винисиуса Жуниора за его поведение, говоря о новом капитане команды.

Защитник Даниэль Карвахаль покидает «Мадрид » по окончании сезона. Вместо него капитаном доложен стать хавбек Федерико Вальверде . Винисиус останется одним из вице-капитанов.

«Вальверде – настоящий профессионал, но он не лидер. Он не из тех, кто вдохновляет других людей или решает проблемы.

Поведение Винисиуса полностью противоречит тому, каким должен быть капитан «Реала». Капитан должен проявлять серьезность, класс и выдержку, которых, у него нет.

С Модричем, Кроосом и Карвахалем раздевалка «Реала» была совсем другой», – сказал воспитанник «Реала» Канисарес.