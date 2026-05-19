Только «Рубин» обратился в ЭСК после 30-го тура РПЛ – по поводу отмены гола Кузнецова в матче с «Пари НН»

«Рубин» – единственный клуб Мир РПЛ , обратившийся в ЭСК по итогам 30-го тура.

В заключительном туре чемпионата России «Рубин » сыграл вничью с «Пари НН » (2:2). Главным арбитром матча был Евгений Буланов.

Казанский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию с просьбой рассмотреть решение об отмене гола Даниила Кузнецова в ворота «Пари НН» на 90-й минуте после вмешательства ВАР.

По итогам сезона-2025/26 «Рубин» занял восьмое место в таблице РПЛ, набрав 43 очка.