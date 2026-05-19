Только «Рубин» обратился в ЭСК после 30-го тура РПЛ – по поводу отмены гола Кузнецова в матче с «Пари НН»
«Рубин» обратился в ЭСК после 30-го тура РПЛ.
«Рубин» – единственный клуб Мир РПЛ, обратившийся в ЭСК по итогам 30-го тура.
В заключительном туре чемпионата России «Рубин» сыграл вничью с «Пари НН» (2:2). Главным арбитром матча был Евгений Буланов.
Казанский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию с просьбой рассмотреть решение об отмене гола Даниила Кузнецова в ворота «Пари НН» на 90-й минуте после вмешательства ВАР.
По итогам сезона-2025/26 «Рубин» занял восьмое место в таблице РПЛ, набрав 43 очка.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?34561 голос
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РИА Новости»
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии