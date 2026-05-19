  • Первый тренер Соболева: «Если от «Баварии», «Боруссии» будут предложения – можно, а ехать в Турцию не вижу смысла. Александру скоро 30, двое детей – не стоит дергаться»
Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, заявил, что игроку есть смысл менять команду только в случае предложений от европейских топ-клубов.

– Стоит ли Александру попробовать свои силы в европейской команде?

– А разве есть какие-то варианты? Если будут предложения от «Баварии» или дортмундской «Боруссии», то можно, а ехать в ту же Турцию, чтобы вылететь, как Чалов, во вторую лигу, не вижу смысла. 

Здесь он выступает в лучшем клубе страны, скоро, я уверен, «Зенит» будет играть в каких-то еврокубках. Александру скоро 30, двое детей – не вижу смысла куда-то дергаться.

– Вы упомянули «Баварию» и «Боруссию». Александру бы подошел по стилю чемпионат Германии?

– Да, конечно. Такой чемпионат вполне бы подошел. Но, повторюсь, не надо дергаться – если есть возможность, нужно продлевать контракт с «Зенитом» и продолжать бороться за место лидера в составе.

– Может ли Александр отыграть в «Зените» до конца карьеры?

– Да. Почему нет. Ерохин же вон сколько играет, хотя его тот же Орлов тоже критиковал поначалу. Если будет все получаться, все будет хорошо, Соболев может повторить его путь, – сказал Горбунов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт день за днем»
Бавария 🤣👌
Боруссия 🤣
Ещё и "можно", говорит))
Его место -медиалига
Можно в водном поло попробовать себя)
На место Кейна - самое то)
Были слухи, что Дзюба может заменить его в Тотенхэме после ухода, а тут Соболев поджимает.. бедный Гарик
В Барсу ещё вместо Левандовски можно было б дернуться,даже с двумя детьми.
Барселона Соболева.Звучит же! Да и море там есть.
Дельфинарий Соболева - звучит лучше.
Ну да в Баварию. Кейн напрягся
в Сочинский дельфинарий.
Поражает в каком мире живёт первый тренер Соболева
Закусывать надо))
Понятно, забил 10 за сезон, 3 из которых с пенальти, теперь можно и в Баварию собираться.
Смешно пошутил насчёт Германии. Умеет же улыбнуть! 😂
В голос просто 🤣
