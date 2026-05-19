  • Баринов не жалеет о переходе в ЦСКА, но вопросы к себе есть: «Начиная с физики, с позиции на поле. Мы провалились весной, причины сложно назвать – время покажет»
Баринов не жалеет о переходе в ЦСКА, но вопросы к себе есть: «Начиная с физики, с позиции на поле. Мы провалились весной, причины сложно назвать – время покажет»

Дмитрий Баринов: ЦСКА провалился весной.

Дмитрий Баринов оценил свою игру за ЦСКА после трансфера из «Локомотива».

– Не жалеете о переходе?

– Нет.

– Что случилось с ЦСКА весной?

– Провалились. Причины сложно назвать – время покажет.

– У вас есть вопросы к самому себе?

– К себе всегда вопросы есть.

– В чем конкретно?

– Во всем. Начиная с физики, с позиции на поле, – сказал полузащитник.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Баринов
ЦСКА
премьер-лига Россия
Локомотив

От уважаемого Лоськова до Глушакова один шаг Дима,и ты его сделал,твоё право и твой выбор
Причины провала весной у ЦСКА это и есть сам Баринов
Глупости. В первую очередь — это обмен Дивеева на Гонду. Разорвали оборону, от былой надёжности остались одни воспоминания. Зенит выиграл золото, пропустив меньше всех в чемпионате. Дивей как влитой туда вошёл. С Нино на пару зацементировали все. А у нас проходной двор случился
Правильно ли я понимаю, что из-за обмена Дивеева каждый матч опорная зона стала напоминать проходной зад?
И из-за ухода Дивеева Баринов убежал из своей зоны при пропущенном от Зенита?
Или из-за ухода Дивеева Баринов обрезал команду с Балтикой, после чего клуб лишился очков?
Или из-за ухода Дивеева Баринова прокатил на пятой точке мимо мяча игрок НН забивая без помех с линии штрафной?
...в общем, ушёл от ответа.
Причина - Баринов и уход Девеева
Не жалею ни о чем, я тебя не жду назад... Он привёз с собой в ЦСКА пятое колесо, будем объективны 🙃
При Игдисамове Баринов как будто ожил и уже не так бесполезен был в матчах, значит Челестини его не так использовал
