Баринов не жалеет о переходе в ЦСКА, но вопросы к себе есть: «Начиная с физики, с позиции на поле. Мы провалились весной, причины сложно назвать – время покажет»

Дмитрий Баринов: ЦСКА провалился весной.

Дмитрий Баринов оценил свою игру за ЦСКА после трансфера из «Локомотива ».

– Не жалеете о переходе?

– Нет.

– Что случилось с ЦСКА весной?

– Провалились. Причины сложно назвать – время покажет.

– У вас есть вопросы к самому себе?

– К себе всегда вопросы есть.

– В чем конкретно?

– Во всем. Начиная с физики, с позиции на поле, – сказал полузащитник.