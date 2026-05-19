Константин Зырянов: «Все понимали, что любая осечка вычеркнет «Зенит» из чемпионской гонки. Самым тяжелым было сохранить настрой, чтобы никто не волновался»
Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов рассказал, что команда ощущала давление на протяжении всего сезона.
Команда под руководством Сергея Семака стала чемпионом России в седьмой раз за последние восемь сезонов.
– Что для вас было самым тяжелым по ходу этого сезона?
– Сохранить настрой в команде, чтобы никто не волновался. Практически весь чемпионат мы находились на втором месте, и все прекрасно понимали, что любая осечка вычеркивает нас из чемпионской гонки. Поэтому важно было все время идти рядом с «Краснодаром» и не отпускать его.
– Похоже на ваше первое чемпионство как игрока? Тогда «Зенит» до последнего тура совсем немного опережал «Спартак» и едва не потерял решающие очки в концовке последнего матча в Раменском против «Сатурна» (1:0), где Алехандро Домингес выбил головой мяч из пустых ворот после удара Баффура Гьяна.
– Это уже история, почти 20 лет прошло. Но можно и так сравнить. Тогда тоже борьба шла очко в очко. И только выиграв в последнем туре, мы стали чемпионами, – сказал Зырянов.
