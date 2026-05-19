Константин Зырянов: «Все понимали, что любая осечка вычеркнет «Зенит» из чемпионской гонки. Самым тяжелым было сохранить настрой, чтобы никто не волновался»

Константин Зырянов: самым сложным было сохранить настрой в команде.

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов рассказал, что команда ощущала давление на протяжении всего сезона.

Команда под руководством Сергея Семака стала чемпионом России в седьмой раз за последние восемь сезонов.

– Что для вас было самым тяжелым по ходу этого сезона?

– Сохранить настрой в команде, чтобы никто не волновался. Практически весь чемпионат мы находились на втором месте, и все прекрасно понимали, что любая осечка вычеркивает нас из чемпионской гонки. Поэтому важно было все время идти рядом с «Краснодаром » и не отпускать его.

– Похоже на ваше первое чемпионство как игрока? Тогда «Зенит» до последнего тура совсем немного опережал «Спартак» и едва не потерял решающие очки в концовке последнего матча в Раменском против «Сатурна» (1:0), где Алехандро Домингес выбил головой мяч из пустых ворот после удара Баффура Гьяна.

– Это уже история, почти 20 лет прошло. Но можно и так сравнить. Тогда тоже борьба шла очко в очко. И только выиграв в последнем туре, мы стали чемпионами, – сказал Зырянов .