Гвардиола участвовал в выборе тренера «Ман Сити» и одобрил назначение Марески. Пеп хочет сохранить свое наследие в клубе (talkSPORT)

Пеп Гвардиола одобрил кандидатуру Энцо Марески на пост главного тренера «Манчестер Сити».
Ранее стало известно, что работавший в «Челси» итальянец сменит Пепа в «Сити» и подпишет контракт на три года.
По данным talkSPORT, Пеп, который учился у Йохана Кройффа и развивал его тренерскую философию, заинтересован в сохранении своего наследия в клубе из Манчестера.
По этой причине он поддержал назначение Марески, ранее входившего в его тренерский штаб. Гвардиола даже участвовал в принятии решения по новому тренеру вместе со спортивным директором Угу Вианой.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: talkSPORT
Просто в МЮ давно назревала перестройка, но они ее проспали, и Ферги оставил Мойесу руины из пенсионеров и Уэлбеков/Клеверли. В свой последний чемпионский сезон он выжимал последние, что из той команды можно было выжать.
Мойес пришел на руины, но от него требовали все тех же побед. Как только они поняли, что быстрых побед не будет - его уволили.
И до сих пор МЮ действует строго по этому же принципу, только к этому добавилось еще то, что они приводят абсолютно разных по стилю тренеров.
Пеп же оставляет Мареске уже новый Сити, с достаточным количеством молодых звезд.