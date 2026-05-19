Гвардиола участвовал в выборе тренера «Ман Сити» и одобрил назначение Марески. Пеп хочет сохранить свое наследие в клубе (talkSPORT)

Пеп Гвардиола одобрил кандидатуру Энцо Марески на пост главного тренера «Манчестер Сити ».

Ранее стало известно , что работавший в «Челси» итальянец сменит Пепа в «Сити» и подпишет контракт на три года.

По данным talkSPORT, Пеп, который учился у Йохана Кройффа и развивал его тренерскую философию, заинтересован в сохранении своего наследия в клубе из Манчестера.

По этой причине он поддержал назначение Марески, ранее входившего в его тренерский штаб. Гвардиола даже участвовал в принятии решения по новому тренеру вместе со спортивным директором Угу Вианой .

