  • Гвардиола участвовал в выборе тренера «Ман Сити» и одобрил назначение Марески. Пеп хочет сохранить свое наследие в клубе (talkSPORT)
Гвардиола участвовал в выборе тренера «Ман Сити» и одобрил назначение Марески. Пеп хочет сохранить свое наследие в клубе (talkSPORT)

Гвардиола одобрил назначение Марески в «Сити».

Пеп Гвардиола одобрил кандидатуру Энцо Марески на пост главного тренера «Манчестер Сити».

Ранее стало известно, что работавший в «Челси» итальянец сменит Пепа в «Сити» и подпишет контракт на три года.

По данным talkSPORT, Пеп, который учился у Йохана Кройффа и развивал его тренерскую философию, заинтересован в сохранении своего наследия в клубе из Манчестера.

По этой причине он поддержал назначение Марески, ранее входившего в его тренерский штаб. Гвардиола даже участвовал в принятии решения по новому тренеру вместе со спортивным директором Угу Вианой.

Помню один шотландец тоже выбрал нового тренера считая, что он похож с ним по идеологии
Мойес вообще относительно других тренеров МЮ неплохо тренировал
Так Мойес действительно похож на Фергюсона идеологически и стилистически. Его Эвертон был шикарен в 00-х.
Просто в МЮ давно назревала перестройка, но они ее проспали, и Ферги оставил Мойесу руины из пенсионеров и Уэлбеков/Клеверли. В свой последний чемпионский сезон он выжимал последние, что из той команды можно было выжать.
Мойес пришел на руины, но от него требовали все тех же побед. Как только они поняли, что быстрых побед не будет - его уволили.
И до сих пор МЮ действует строго по этому же принципу, только к этому добавилось еще то, что они приводят абсолютно разных по стилю тренеров.

Пеп же оставляет Мареске уже новый Сити, с достаточным количеством молодых звезд.
Очень повезло Мареске, что Ташуев с Енисеем сейчас
Ротенберг занят на кубке Третьяка - вот где везение!
Нужно было Мойеса.
Комментарий скрыт
Тяжело в иронию да
Через пару месяцев Пеп звонит Клоппу: «Юра, они всё просрали»
А Клопп ему отвечает: дасиз гуд‼️🙌🤌🤌 👍Май дия каталонец....🍺🍺
Вроде бы так же было у соседей, когда САФ уходил
У соседей ещё и Дэвид Гилл в 2013 ушёл, оставив после себя бухгалтера Вуди, который приносил деньги, но не шарил за спортивную часть
Честно, вообще не уверен в Энцо. Он же помешан на ручном управлении командой. С Лестером и молодым Челси еще норм, но он придет в команду чемпионов, кто-то еще даже требл застал, там так просто расставлять игроков как фишки не получится.
Если у Марески в Сити не получится, то Компани всегда будет на связи.
Главное потом Росеньера не пригласите
Ох и будет же он сношать Щельси..
Больше всего любил сити с КДБ , были времена
