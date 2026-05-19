  • 55-летний Литманен забил первый гол в 4-м эстонском дивизионе. Экс-форвард «Барсы», «Ливерпуля» и «Аякса» играет за «Калев»
55-летний Яри Литманен забил гол в чемпионате Эстонии.

Бывший нападающий «Аякса», «Барселоны» и «Ливерпуля» Яри Литманен возобновил карьеру в 4-м эстонском дивизионе.

55-летний форвард, признанный лучшим футболистом в истории Финляндии, вернулся на поле в феврале в раунде плей-офф в составе третьей команды таллинского «Калева».

В новом сезоне он продолжил играть за клуб. 17 мая Литманен забил первый гол в Эстонии, выйдя на замену на 72-й минуте игры с «Новой» и установил окончательный счет – 8:3. Отметим, что гол Яри забил почти из центра поля.

Всего Литманен провел 4 матча в Эстонии, сыграв в сумме 62 минуты.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Эстонского футбольного союза
В Эстонии есть 4-й футбольный дивизион??!! Ничего себе!
ОтветРубин2003
Их 7)
ОтветРубин2003
Комментарий скрыт
Вратарю наверное лет 75
ОтветSpaten
Анти Ниеми какой-нибудь играет)
Или Юсси Яскалайнен
Ответmicka
Скорее Март Поом
Удивил, Яри! Не сидится человеку спокойно в свои годы. Решил Мэтьюза переплюнуть.
Как его туда занесло вообще
Ответgukmamop
Жена -- эстонка, сыновья живут в Эстонии)
ОтветШурум-Бурум
Ого. Спасибо
На дворе середина мая, а они всё в надувном зале играют.
ОтветКокич
Не торопятся.
выходит стариной тряхнуть, форму поддержать на уровне любителей в не самой футбольной стране. Молодец, мужик
Им еще Денниса Беркампа в команду!!
Яри Литманен в 55 лет вернулся в футбол! Будет играть в клубе экс-игрока «Ливерпуля»
9 апреля, 08:55
Литманен про Фигу: «Переход из «Барселоны» в «Реал» – это ненормально. Луиш был вице-капитаном, кумиром. Мы были разочарованы, видеть его в футболке мадридцев было неприятно»
24 ноября 2025, 18:41
