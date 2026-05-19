55-летний Литманен забил первый гол в 4-м эстонском дивизионе. Экс-форвард «Барсы», «Ливерпуля» и «Аякса» играет за «Калев»

55-летний Яри Литманен забил гол в чемпионате Эстонии.

Бывший нападающий «Аякса », «Барселоны» и «Ливерпуля » Яри Литманен возобновил карьеру в 4-м эстонском дивизионе.

55-летний форвард, признанный лучшим футболистом в истории Финляндии, вернулся на поле в феврале в раунде плей-офф в составе третьей команды таллинского «Калева ».

В новом сезоне он продолжил играть за клуб. 17 мая Литманен забил первый гол в Эстонии, выйдя на замену на 72-й минуте игры с «Новой» и установил окончательный счет – 8:3. Отметим, что гол Яри забил почти из центра поля.

Всего Литманен провел 4 матча в Эстонии, сыграв в сумме 62 минуты.