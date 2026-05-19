Конте покинет «Наполи» по окончании сезона. Тренер принял решение и сообщил президенту Де Лаурентису еще месяц назад (Фабрицио Романо)

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте покинет свой пост по окончании сезона.

По данным инсайдера Фабрицио Романо , 56-летний итальянец принял такое решение и известил о нем президента клуба Аурелио Де Лаурентиса еще месяц назад.

Несмотря на действующий до лета 2027 году контракт, ни Конте не будет выплачивать клубу компенсацию, ни клуб не выплатит ему выходное пособие. Антонио уходит из «Наполи», не имея договоренности о будущем месте работы.

Неаполитанцы перед заключительным туром Серии А занимают второе место в таблице и уже гарантировали себе участие в Лиге чемпионов-2026/27.

Конте работал в «Наполи » с 2024 года и выиграл с клубом чемпионат и Суперкубок Италии.

Ранее сообщалось , что главным кандидатом на пост тренера «Наполи» является Маурицио Сарри,