Конте покинет «Наполи» по окончании сезона. Тренер принял решение и сообщил президенту Де Лаурентису еще месяц назад (Фабрицио Романо)

Антонио Конте покидает «Наполи».

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте покинет свой пост по окончании сезона.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, 56-летний итальянец принял такое решение и известил о нем президента клуба Аурелио Де Лаурентиса еще месяц назад.

Несмотря на действующий до лета 2027 году контракт, ни Конте не будет выплачивать клубу компенсацию, ни клуб не выплатит ему выходное пособие. Антонио уходит из «Наполи», не имея договоренности о будущем месте работы.

Неаполитанцы перед заключительным туром Серии А занимают второе место в таблице и уже гарантировали себе участие в Лиге чемпионов-2026/27.

Конте работал в «Наполи» с 2024 года и выиграл с клубом чемпионат и Суперкубок Италии.

Ранее сообщалось, что главным кандидатом на пост тренера «Наполи» является Маурицио Сарри, 

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Комментарии

Оо, даже сезон до конца отработал! Прогресс)
Почилит до зимы, а там позовут в Челси
ОтветGavin Harris
Да в сборную пойдет
ОтветGavin Harris
Очевидно, что с новым вызовом Антонио уже определился -- это будет сборная.
Конте даже отказался от неустойки. Логика всех местных шутников про неустойки Конте сломана 😆
ОтветАкер
А какая ему неустойка, если он сам уходит?
ОтветТюменец
Шутёхи, что он как раз-таки всегда дожидается, чтобы его уволили и выплатили неустойку, а тут совсем по-другому
Дает результат, выигрывает чемпионат, потом уходит на след сезон, классика Антонио
ОтветТралл из Питера
Ну извини многие не могут годами брать титул с сильными составами. Тот же Анчи имел один из самых если не самый мощный состав в мире с Миланом и всего один титул за 8 лет. А Конте сходу делал и как раз не самыми сильными игроками. Так что это огромное достижение, остальное опустим
Надо возвращаться в сборную )
Ну, состав у Наполи, скромноватый. Далеко не те монстры, что были у Сарри, да и даже со Спартаком при Лучано Наполи были сильнее. Но это проблемы всей лиги, не только неаполитанцев
Ему нужно просто сезончик отдохнуть, чтобы снова подписаться в Наполи. Ведь тогда это будет первый сезон Антонио в команде и он возьмет титул 🤌
Кстати, разошлись очень мирно, а не так, как все предполагали .
Конте идёт на тренерский мостик сборной Италии. Пора уже прекращать этот позор с невыходами на Чемпионаты Мира.
ОтветСергей Стес
Действительно, пора не выходить на Чемпионат Европы!
Может в Реал Мадрид? Если Винни не будет отрабатывать в обороне, закажет его Итальянской мафии))
Ответ<<Amstel Trigun>>
Кстати вероятность ненулевая что зимой там его увидим
я не понимаю Конте, что ему нигде не сидится а.. что он хочет от жизни?).. или это в кайф пришел победил, потом блин мне скучно нужно в другую команду идти
