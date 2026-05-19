«Зенит» намерен сделать «Локомотиву» предложение по Батракову летом («СЭ»)

Атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков может перейти в «Зенит».

«Спорт-Экспресс» утверждает, что клуб из Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно намерен сделать предложение москвичам относительно 20-летнего россиянина.

В контракте Алексея с железнодорожниками есть пункт о выкупе только для европейских команд (была информация, что речь про 20 миллионов евро), подобная опция для клубов Мир РПЛ не предусмотрена. Кроме того, предпочтительным вариантом продолжения карьеры для Батракова является переезд в Европу. Ранее сообщалось о предметном интересе «ПСЖ» к игроку.

«На сегодняшний день никакой информации по этому вопросу нет. Если «Зенит» захочет сделать предложение, сначала ему следует обратиться в «Локомотив». Реально ли это? В наше время нельзя исключать никаких вариантов развития событий.

Сегодня мы видим следующим этапом карьеры Батракова большой европейский чемпионат. Функции выкупа для команд РПЛ в его контракте не предусмотрено. Поэтому для внутрироссийского трансфера придется договариваться и явно не в рамках тех цифр, что прописаны выкупными для Европы. Ведь отпустить его в другой клуб РПЛ для «Локо» означает усилить прямого конкурент», – дал комментарий «СЭ» Владимир Кузьмичев, представитель Батракова.

Батраков в сезоне-2025/26 забил 13 голов и сделал 9 результативных передач в 28 матчах Премьер-лиги. Его подробная статистика – здесь.

Батраков откажет «Зениту», заявил его агент Кузьмичев: «На сегодняшний день да. Хочется поехать в европейский чемпионат»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
Леха даже не думай!! Никаких Зенитов. Не порть себе карьеру
Дядя ТУРА
Куда угодно в Европу только не в этот клуб любителей пенальти
Дядя ТУРА
Комментарий скрыт
Про Тюкавина писали. Теперь Батраков. Теперь пора про Кисляка написать. И про кого-то из Спартака для верности)
Игорь Новиков
Заболотный как раз снова свободен))
Игорь Новиков
Там один вариант - Максименко
Состав Зенита в сезоне 27 по версии журналистов и агентов:
Агкацев-Карпукас-Сперцян-Батраков-Кисляк-Кордоба-Воробьев-Тюкавин-Сильянов-Круговой-Глебов
NoThanks
grom55
И что тогда произойдет?
Так за Тюкавиным уже шли, теперь за Батраковым. Кто следующий в Зенит? Кисляк?
Василиус
все трое
Ещё Сперцяну, Тюкавину, Глебову. Кого там ещё агенты в Европу отправляли?
ZarvuR2020
Всё нормально, Санкт-Петербург как раз в Европе.
Пропадёт Леха, если перейдёт
Ну что ребята заканчивается эпоха ненавистных бразилов. Теперь в Зените их будет меньше. Вы же этого хотели?
Perssey
Нет, мы хотим смерти политпроекта.
Perssey
теперь скупят лучших россиян
Батракова только в Западную Европу( Болельщик Зенита)
Уверен что это вброс, .....ж и провокация
Ой, ещё очень много будет подобных набросов в межсезонье, писать же не о чем. В итоге, в Зенит человек 100 сосватают по 100 млрд каждого.
«Реал» объявил об уходе Алабы
9 минут назад
«Зенит» предлагал 35 млн евро за Данило. Хавбек «Ботафого» не заинтересован в переходе в РПЛ (Вене Казагранде)
10 минут назад
Гвардиола об уходе из «Сити»: «Хотел бы оставаться частью клуба, но уже в другой роли. Не принимать решения и находиться в центре внимания, а работать за кулисами»
24 минуты назад
Димарко признан лучшим игроком сезона Серии А. Лаутаро, Пас, Свилар и Палестра – лучшие на своих позициях, Йылдыз – лучший молодой игрок
36 минут назад
Киву – лучший тренер сезона в Серии А. «Интер» под его руководством досрочно завоевал скудетто
41 минуту назад
Черкизово, шапка-петушок и лось – рассказали про главные аттрибуты «Локо»
55 минут назадТесты и игры
Сергей Степашин: «Тюкавин в «Зенит» не собирается. Зачем это ему надо?»
58 минут назад
Смолов о сорванном переходе в «МЮ»: «Алексис Санчес – мудак. Он себе заруинил и мне зауринил. Я понимаю «МЮ»: будь я функционером, тоже взял бы Алексиса, а не Смолова»
сегодня, 14:48
Жоан Лапорта: «Барса» снова вселяет страх в соперников. У нас отличный тренер, команда действительно нравится людям»
сегодня, 14:47
Пеп Гвардиола: «Я был счастлив в «Барсе», «Баварии», «Сити» и отдавал все силы. Споры о лучшем в истории неважны. Сообщение Фергюсона – один из самых больших комплиментов»
сегодня, 14:27
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
11 минут назад
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
18 минут назад
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
57 минут назад
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Тюкавин – Гусеву после ухода из «Динамо»: «Спасибо за все, Саныч!»
сегодня, 14:33
Угальде и Кордобу – лучшие форварды FONBET Кубка России
сегодня, 13:58
Дмитрий Булыкин: «Динамо» зря назначило Шварца вместо Гусева. У немца вряд ли что-то получится в России, хоть денег ему и заплатят в 5 раз больше»
сегодня, 13:50
Роман Павлюченко: «Угальде забивной – просто забивает не так часто»
сегодня, 13:34
Семак про систему «весна-осень»: «Для РПЛ этот вопрос неактуален»
сегодня, 13:20
Тиаго Алькантара покинул тренерский штаб «Барсы»
сегодня, 12:58
