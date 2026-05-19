«Зенит» намерен сделать «Локомотиву» предложение по Батракову летом («СЭ»)

Атакующий полузащитник «Локомотива » Алексей Батраков может перейти в «Зенит».

«Спорт-Экспресс» утверждает, что клуб из Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно намерен сделать предложение москвичам относительно 20-летнего россиянина.

В контракте Алексея с железнодорожниками есть пункт о выкупе только для европейских команд (была информация, что речь про 20 миллионов евро), подобная опция для клубов Мир РПЛ не предусмотрена. Кроме того, предпочтительным вариантом продолжения карьеры для Батракова является переезд в Европу. Ранее сообщалось о предметном интересе «ПСЖ» к игроку.

«На сегодняшний день никакой информации по этому вопросу нет. Если «Зенит » захочет сделать предложение, сначала ему следует обратиться в «Локомотив». Реально ли это? В наше время нельзя исключать никаких вариантов развития событий.

Сегодня мы видим следующим этапом карьеры Батракова большой европейский чемпионат. Функции выкупа для команд РПЛ в его контракте не предусмотрено. Поэтому для внутрироссийского трансфера придется договариваться и явно не в рамках тех цифр, что прописаны выкупными для Европы. Ведь отпустить его в другой клуб РПЛ для «Локо» означает усилить прямого конкурент», – дал комментарий «СЭ» Владимир Кузьмичев, представитель Батракова.

Батраков в сезоне-2025/26 забил 13 голов и сделал 9 результативных передач в 28 матчах Премьер-лиги. Его подробная статистика – здесь .

