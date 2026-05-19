«Боруссия» может назначить Тедеско или Шварца, если клуб из Менхенгладбаха уволит Полянски. Сандро интересен «Динамо» и ЦСКА

«Боруссия» может назначить Тедеско или Шварца.

«Боруссия » Менхенгладбах рассматривает двух бывших тренеров клубов Мир РПЛ на случай увольнения Ойгена Полянски .

По данным Bild, фавориты на пост клуба, занявшего 12-е место по итогам сезона в Бундеслиге, – бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско и экс-тренер московского «Динамо» Сандро Шварц .

Отметим, что Тедеско недавно был уволен из «Фенербахче», а Шварца хочет вернуть «Динамо», на немца также претендует ЦСКА.