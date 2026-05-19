«Балтика» устроила праздник для болельщиков в Калининграде по завершении сезона. Пришли около 10 тысяч человек

10 тысяч болельщиков посетили праздник «Балтики».

«Балтика» организовала встречу с болельщиками после заключительного матча сезона РПЛ с «Динамо» (1:2).

Мероприятие в центре Калининграда прошло в честь шестого места в чемпионате России. Его посетило около 10 тысяч человек.

На празднике руководство клуба и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поблагодарили за сезон команду и болельщиков. Также «Балтика » вручила золотую именную футболку, подарки и 2 абонемента на новый сезон болельщице, посетившей всем матчи команды в этом сезоне.