«Балтика» устроила праздник для болельщиков в Калининграде по завершении сезона. Пришли около 10 тысяч человек
10 тысяч болельщиков посетили праздник «Балтики».
«Балтика» организовала встречу с болельщиками после заключительного матча сезона РПЛ с «Динамо» (1:2).
Мероприятие в центре Калининграда прошло в честь шестого места в чемпионате России. Его посетило около 10 тысяч человек.
На празднике руководство клуба и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поблагодарили за сезон команду и болельщиков. Также «Балтика» вручила золотую именную футболку, подарки и 2 абонемента на новый сезон болельщице, посетившей всем матчи команды в этом сезоне.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37013 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Балтики»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Болельщики должны быть довольны.