Неймар: «Запомните мои слова, на этом чемпионате мира мы будем одним целым, мы отдадим все силы. Мы должны вернуть трофей в Бразилию»

Неймар о ЧМ: мы должны вернуть трофей в Бразилию.

Вингер «Сантоса» Неймар сделал заявление перед чемпионатом мира 2026 года.

«Запомните мои слова, на этом чемпионате мира мы будем одним целым. Мы отдадим все силы. Мы должны вернуть трофей в Бразилию», – сказал Неймар.

34-летний футболист попал в заявку сборной на предстоящий турнир.

