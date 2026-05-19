  Неймар: «Запомните мои слова, на этом чемпионате мира мы будем одним целым, мы отдадим все силы. Мы должны вернуть трофей в Бразилию»
Неймар: «Запомните мои слова, на этом чемпионате мира мы будем одним целым, мы отдадим все силы. Мы должны вернуть трофей в Бразилию»

Вингер «Сантоса» Неймар сделал заявление перед чемпионатом мира 2026 года. 

«Запомните мои слова, на этом чемпионате мира мы будем одним целым. Мы отдадим все силы. Мы должны вернуть трофей в Бразилию», – сказал Неймар. 

34-летний футболист попал в заявку сборной на предстоящий турнир. 

Неймар заплакал, узнав о вызове в сборную Бразилии на ЧМ. Форвард «Сантоса» выложил видео реакции на объявление состава

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
Вот что-что, а в сборной Неймар никогда не подводил. Может ЧМ-2018 слабоват был, и то многие игроки даже до такого "слабоват" не дотягивают.

Поэтому я верю в этого нытика, хлюпика, тусовщика и все потерявшего хрусталя. Потому что если не верить в него, то боюсь, что подростковая и наивная крупица души окончательно зачахнет.
Плюсую, Неймар за сборную всегда выкладывался по максимуму, может, ментально он и не лидер, но по уровню отношения к игре именно в сборной к нему никогда вопросов не было, к тому же такого креативного игрока у бразильцев сейчас нет.
Вопрос уже не в том, насколько он выкладывался раньше. А в том, что он может дать сегодня сборной.
Опять будут глубинные танцы исполнять?🤔
Ришарлисона не вызвали, значит нет
И вот они лежат на поле, корчатся в предсмертной агонии.
Стиулят, сбитый лётчик.
Хорошо, запомнили. Но смотри, если облажаетесь, чтобы не отмазывался якобы такого не говорил.
Запомнили, а толку то)
запомнили ? теперь забудьте
Запомни, а то забудешь)
Одним словом плакса
Почитал комменты, улыбнулся. Чуваки, в этом и есть же вся прелесть футбола - побеждать, когда никто не верит. Отвечать на хейт про былое величие медалями. Давай чувак, поцелованный футбольными богами, в последний путь. Талант (хоть и бесспорно с огромным количеством минусов), у тебя появилась неожиданная для многих возможность что-то еще доказать и показать🚀
Спасибо, я посмеялся 😆
Даже учитывая, что уровень футболистов, а с ним и уровень футбола упал очень сильно,, даже на вое все этого, Бразилия выглядит уж очень слабо. Последний реальный шанс был в 2006 году. После этого была не сборная , а ужас. Ни одного реального шанса на успех. Ни разу не были реальными претендентами. Потолок для Бразилии сейчас, это 1/4 финала при условии очень слабой сетки. Любой серьёзный противник и вылет раньше.
Ну шанс в 2022 был, если бы не обидный гол от Хорватии..
в 2010 возили Голландию так что они со своей половины поля не выходили. тот вылет просто несчастный случай
Раньше Бразильцев такая аура окружала, а теперь.... Я даже не знаю, с чем сравнить это падение
я сам фанат Бразилии, но лет 20 это трущобские эгоисты, которые не готовы биться за Бразилию. это факт
