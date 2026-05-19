Акинфеев – Пономареву: «Вы легенда, но оскорблять ЦСКА не надо. Я буду стараться играть как можно дольше, чтобы лучше уж читать вашу экспертизу, а не давать ее вместе с вами»

Акинфеев ответил Пономареву: вы легенда, но оскорблять ЦСКА не надо.

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на критику со стороны бывшего защитника клуба и сборной СССР Владимира Пономарева в его адрес и адрес других футболистов армейцев.

«Позвоню Акинфееву, скажу, что надо заканчивать », «Игорьку надо заканчивать», «у нас говно , а не полузащитники», «дешевое повидло »…

Дорогой Владимир Алексеевич, со всем уважением к вашему мнению, но, во-первых хочу сказать, что я буду стараться играть как можно дольше, чтобы лучше уж читать вашу экспертизу, а не давать ее вместе с вами. Потому что мое это играть – поближе к полю и подальше от советов.

И второе: Владимир Алексеевич, Вы легендарный в прошлом футболист, но вот молодые коллеги-журналисты, которые звонят вам каждый день в поисках «горячих заголовков» и явно не беспокоясь о том, как вы будете выглядеть в глазах в том числе и современного поколения, вызывают у меня еще больше вопросов.

И оскорблять нашу команду и парней не надо! Никого это не красит! Здоровья Вам крепкого!❤️», – написал Акинфеев.