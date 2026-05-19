  Акинфеев – Пономареву: «Вы легенда, но оскорблять ЦСКА не надо. Я буду стараться играть как можно дольше, чтобы лучше уж читать вашу экспертизу, а не давать ее вместе с вами»
Акинфеев – Пономареву: «Вы легенда, но оскорблять ЦСКА не надо. Я буду стараться играть как можно дольше, чтобы лучше уж читать вашу экспертизу, а не давать ее вместе с вами»

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на критику со стороны бывшего защитника клуба и сборной СССР Владимира Пономарева в его адрес и адрес других футболистов армейцев.

«Позвоню Акинфееву, скажу, что надо заканчивать», «Игорьку надо заканчивать», «у нас говно, а не полузащитники», «дешевое повидло»…

Дорогой Владимир Алексеевич, со всем уважением к вашему мнению, но, во-первых хочу сказать, что я буду стараться играть как можно дольше, чтобы лучше уж читать вашу экспертизу, а не давать ее вместе с вами. Потому что мое это играть – поближе к полю и подальше от советов.

И второе: Владимир Алексеевич, Вы легендарный в прошлом футболист, но вот молодые коллеги-журналисты, которые звонят вам каждый день в поисках «горячих заголовков» и явно не беспокоясь о том, как вы будете выглядеть в глазах в том числе и современного поколения, вызывают у меня еще больше вопросов.

И оскорблять нашу команду и парней не надо! Никого это не красит! Здоровья Вам крепкого!❤️», – написал Акинфеев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева
Владимир Алексеевич Пономарев
Молодец. Давно пора было это сделать.
Хоть кто то из футболистов ( да Акинфеев глыба 21 века ) дал сдачи этим пердунам без образования , гонявшим мяч в прошлом столетии .
Комментарий скрыт
Другим игрокам Рпл только снится такое количество игр в плей-офф ЛЧ
теперь и Игорь станет для него дешёвым повидлом)
Игорь давно положил на мнение клоунов, так что вперёд
наконец то кто то сказал деду, чтобы завязывал с пранкерами, считающими себя журналистами, по телефону разговаривать.
Дед под халявную рюмашку готов хоть кому выдавать своё офигенно важное мнение обо всём на свете
Давно пора осадить Пономарева. Берега попутал, возомнил из себя супер эксперта.
Таких полно. Уверен, и среди ветеранов их немало. Здесь, как правильно заметил Игорёк, вопросы скорее к журналюгам, которые поддерживают хайп от этого вечно недовольного старичка-боровичка. Без непрекращающейся активности журналюг особо ценного мнения Пономарёва никто бы не знал.
Так Пономарев копеечку получает от журналюг, плюс не забывают
Он довлен..и да, он сам не понимает какую пургу он несет постоянно
хорошо приложил деда
Из всех языков Акинфеев выбрал язык фактов. Кто звонит Пономарёву с целью получить комментарий это не журналисты, а насекомые, которые слетаются на всякое дурнопахнущее ради заголовков
Все правильно Игорь, по делу, респект !
Корректно и по делу, браво!
Владимир Пономарев: «У нас говно, а не полузащитники. Без международных турниров уровень еще упадет. Надо действовать политически – тыкать сволочей носом, чтобы знали, кто такие русские»
15 мая, 14:58
Пономарев про Акинфеева: «Позвоню ему и скажу, что надо заканчивать, и пусть обижается на меня, но нельзя уже, Игорек, дорогой, хватит. Надо заканчивать на хорошей ноте в статусе легенды»
27 апреля, 16:31
