Акинфеев – Пономареву: «Вы легенда, но оскорблять ЦСКА не надо. Я буду стараться играть как можно дольше, чтобы лучше уж читать вашу экспертизу, а не давать ее вместе с вами»
Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на критику со стороны бывшего защитника клуба и сборной СССР Владимира Пономарева в его адрес и адрес других футболистов армейцев.
«Позвоню Акинфееву, скажу, что надо заканчивать», «Игорьку надо заканчивать», «у нас говно, а не полузащитники», «дешевое повидло»…
Дорогой Владимир Алексеевич, со всем уважением к вашему мнению, но, во-первых хочу сказать, что я буду стараться играть как можно дольше, чтобы лучше уж читать вашу экспертизу, а не давать ее вместе с вами. Потому что мое это играть – поближе к полю и подальше от советов.
И второе: Владимир Алексеевич, Вы легендарный в прошлом футболист, но вот молодые коллеги-журналисты, которые звонят вам каждый день в поисках «горячих заголовков» и явно не беспокоясь о том, как вы будете выглядеть в глазах в том числе и современного поколения, вызывают у меня еще больше вопросов.
И оскорблять нашу команду и парней не надо! Никого это не красит! Здоровья Вам крепкого!❤️», – написал Акинфеев.
Он довлен..и да, он сам не понимает какую пургу он несет постоянно