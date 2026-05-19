Вильям Оливейра: «Полностью согласен, что Семак – тренер уровня Романцева. То, чего сейчас достигает Сергей Богданович, – только начало пути»
Петербургский клуб стал чемпионом России, набрав 68 очков в Мир РПЛ. Для Семака это 7-й чемпионский титул, больше побед в чемпионате России в качестве тренера одержал только Романцев – 8.
«Я полностью согласен, что Сергей Семак – тренер уровня Олега Романцева. Я хотел поработать с Олегом Ивановичем, но, к сожалению, не получилось.
Очень много читал про Романцева, достаточно знаю информации о нем. То, чего сейчас достигает Сергей Богданович, – это только начало пути», – сказал Оливейра.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
У Романцева своих воспитанников вагон и маленькая тележка, как и у Сёмина, Бердыева.
Кого воспитал Семак? Оптовые закупки в Лат.Америке, год-два деградации (это в лучшем случае) - и на выход обратно к маме в Бразилию, ну или как вариант, в Сamel-лигу
При нём Спартак обыгрывал Реал на Бернабеу в 1/4 (3:1 в 1991), побеждал киевское Динамо в матче за Чемпионство СССР (2:1 в 1989), на классе разделывал Ливерпуль (4:2 и 2:0 в 1992), громил лондонский Арсенал (4:1 в в 2000)
Полуфиналы Кубка Чемпионов (1991), Кубка Кубков УЕФА (1993) и Кубка УЕФА (1998) тоже на счету Олега Ивановича и, честно говоря, 18/18 очков в группе ЛЧ 1995/96 - это крутой результат
По сути лучше Романцева в истории СССР/СНГ/РФ только мэтр Валерий Лобановский