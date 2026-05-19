  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вильям Оливейра: «Полностью согласен, что Семак – тренер уровня Романцева. То, чего сейчас достигает Сергей Богданович, – только начало пути»
0

Вильям Оливейра: «Полностью согласен, что Семак – тренер уровня Романцева. То, чего сейчас достигает Сергей Богданович, – только начало пути»

Вильям Оливейра: полностью согласен, что Семак – тренер уровня Романцева.

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра считает, что уровень Сергея Семака сопоставим с Олегом Романцевым.

Петербургский клуб стал чемпионом России, набрав 68 очков в Мир РПЛ. Для Семака это 7-й чемпионский титул, больше побед в чемпионате России в качестве тренера одержал только Романцев – 8.

«Я полностью согласен, что Сергей Семак – тренер уровня Олега Романцева. Я хотел поработать с Олегом Ивановичем, но, к сожалению, не получилось.

Очень много читал про Романцева, достаточно знаю информации о нем. То, чего сейчас достигает Сергей Богданович, – это только начало пути», – сказал Оливейра.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37339 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoВильям Оливейра
logoЗенит
logoСергей Семак
logoОлег Романцев
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Тренер - это не только титулы, это воспитание игроков
У Романцева своих воспитанников вагон и маленькая тележка, как и у Сёмина, Бердыева.
Кого воспитал Семак? Оптовые закупки в Лат.Америке, год-два деградации (это в лучшем случае) - и на выход обратно к маме в Бразилию, ну или как вариант, в Сamel-лигу
Если бы в свое время на евроарене Семак сделал бы хотя бы половину того что сделал Романцев, тогда можно было бы говорить что это легенда и классный тренер.. а не получать трёшки от Брюгге, Бетиса, Бенфики, Лацио и тд.. даже из группы не вышел ни разу...
ОтветАндрей Блуд
Если бы в свое время на евроарене Семак сделал бы хотя бы половину того что сделал Романцев, тогда можно было бы говорить что это легенда и классный тренер.. а не получать трёшки от Брюгге, Бетиса, Бенфики, Лацио и тд.. даже из группы не вышел ни разу...
Комментарий скрыт
ОтветАндрей Блуд
Если бы в свое время на евроарене Семак сделал бы хотя бы половину того что сделал Романцев, тогда можно было бы говорить что это легенда и классный тренер.. а не получать трёшки от Брюгге, Бетиса, Бенфики, Лацио и тд.. даже из группы не вышел ни разу...
Комментарий скрыт
Как болельщик Динамо Киев, даже я признаю, что Романцев пока с отрывом лучший тренер в российскую эпоху, и дело даже не в 8 титулах ЧР

При нём Спартак обыгрывал Реал на Бернабеу в 1/4 (3:1 в 1991), побеждал киевское Динамо в матче за Чемпионство СССР (2:1 в 1989), на классе разделывал Ливерпуль (4:2 и 2:0 в 1992), громил лондонский Арсенал (4:1 в в 2000)

Полуфиналы Кубка Чемпионов (1991), Кубка Кубков УЕФА (1993) и Кубка УЕФА (1998) тоже на счету Олега Ивановича и, честно говоря, 18/18 очков в группе ЛЧ 1995/96 - это крутой результат

По сути лучше Романцева в истории СССР/СНГ/РФ только мэтр Валерий Лобановский
ОтветПобедитель по жизни_1117168002
Как болельщик Динамо Киев, даже я признаю, что Романцев пока с отрывом лучший тренер в российскую эпоху, и дело даже не в 8 титулах ЧР При нём Спартак обыгрывал Реал на Бернабеу в 1/4 (3:1 в 1991), побеждал киевское Динамо в матче за Чемпионство СССР (2:1 в 1989), на классе разделывал Ливерпуль (4:2 и 2:0 в 1992), громил лондонский Арсенал (4:1 в в 2000) Полуфиналы Кубка Чемпионов (1991), Кубка Кубков УЕФА (1993) и Кубка УЕФА (1998) тоже на счету Олега Ивановича и, честно говоря, 18/18 очков в группе ЛЧ 1995/96 - это крутой результат По сути лучше Романцева в истории СССР/СНГ/РФ только мэтр Валерий Лобановский
Комментарий скрыт
ОтветПобедитель по жизни_1117168002
Как болельщик Динамо Киев, даже я признаю, что Романцев пока с отрывом лучший тренер в российскую эпоху, и дело даже не в 8 титулах ЧР При нём Спартак обыгрывал Реал на Бернабеу в 1/4 (3:1 в 1991), побеждал киевское Динамо в матче за Чемпионство СССР (2:1 в 1989), на классе разделывал Ливерпуль (4:2 и 2:0 в 1992), громил лондонский Арсенал (4:1 в в 2000) Полуфиналы Кубка Чемпионов (1991), Кубка Кубков УЕФА (1993) и Кубка УЕФА (1998) тоже на счету Олега Ивановича и, честно говоря, 18/18 очков в группе ЛЧ 1995/96 - это крутой результат По сути лучше Романцева в истории СССР/СНГ/РФ только мэтр Валерий Лобановский
Тут даже дело не только кого там Романцев обыгрывал,он был,Он был и президентом клуба,он воспитывал игроков,делал из них звезд и т.д. Семак же-это удобный тренер физрук без своего мнения с 10 помощниками с неограниченными ресурсами в рамках РПЛ и с кучей бразильцев.
Семак нормальный тренер, я не спорю, в Уфе у нас отлично тренировал, но уровня Романцева, ну ладно вам, вы чего
Оливейра тупой и ничего не знает про Российский(советский) футбол,особенно конца 80-х и середины 90-х годов.такое сравнение оскорбление Романцева для многих болельщиков.
ОтветSpartakus1984
Оливейра тупой и ничего не знает про Российский(советский) футбол,особенно конца 80-х и середины 90-х годов.такое сравнение оскорбление Романцева для многих болельщиков.
Он не тупой, просто знает когда подлизнуть
Семаку до Романцева как до Луны пешком. Для начала надо воспитать плеяду своих доморощенных игроков, ну или найти их на просторах 1-ой и 2-ой лиг, поставить с ними свой фирменный футбол, потом с ними выиграть национальный чемпионат, стать базовой командой сборной России, дойти до полуфиналов всех трёх еврокубков. А что сделал Семак? выиграл чемпионат сборной латинской америки, кто у него свои доморощенные? кого можно будет вспомнить как сейчас вспоминают Титова, Тихонова, Хлестова, Карпина, Попова, Радченко, Ледяхова, Онопко, Никифорова, Цымбаларя, Баранова, Булатова, Парфенова, Безродного, Пятницкого, Мамедова, Кулькова, Аленичева, Филимонова, Нигматуллина, Бушманова, Бесчастных... никого из них не взяли из топ-клубов, ни за кого не платили 40-50 миллионов. К тому же Романцев добивался результатов на фоне ежегодного отъезда лучших игроков, а Семаку только прикупают.
Да что уж там, думаю, даже многие болельщики зенита согласяться с тем, что Семак не является тренером уровеня Романцева
Мне больше запомнился не Зенит Семака, а Зенит времен Быстрова, Аршавина, Денисова, Кержакова, Малафеева, вот тогда была команда, которую запоминают на всю жизнь, а нынешний состав какой-то неродной, и вспомнить некого навскидку, все эти луисы и педро никакой памяти после себя не оставят, чужие
Значит, еще одно чемпионство, и пора приобретать накопительную карту Красное & Белое, и удочки.
и все равно , бразильцев в команде должно быть ровно два и один из них Оливейра, что бы не содержать ещё и переводчика.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
8 минут назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
15 минут назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
30 минут назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
37 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
39 минут назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
сегодня, 16:19
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Помощник Гвардиолы Лейндерс тоже уйдет из «Ман Сити». Экс-ассистент Клоппа отказался продлить контракт и работать в штабе Марески (The Athletic)
52 секунды назад
Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
5 минут назад
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
17 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
24 минуты назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
47 минут назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
55 минут назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Рекомендуем