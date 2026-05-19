Вильям Оливейра: «Полностью согласен, что Семак – тренер уровня Романцева. То, чего сейчас достигает Сергей Богданович, – только начало пути»

Вильям Оливейра: полностью согласен, что Семак – тренер уровня Романцева.

Тренер «Зенита » Вильям Оливейра считает, что уровень Сергея Семака сопоставим с Олегом Романцевым .

Петербургский клуб стал чемпионом России, набрав 68 очков в Мир РПЛ . Для Семака это 7-й чемпионский титул, больше побед в чемпионате России в качестве тренера одержал только Романцев – 8.

«Я полностью согласен, что Сергей Семак – тренер уровня Олега Романцева. Я хотел поработать с Олегом Ивановичем, но, к сожалению, не получилось.

Очень много читал про Романцева, достаточно знаю информации о нем. То, чего сейчас достигает Сергей Богданович, – это только начало пути», – сказал Оливейра.