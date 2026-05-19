«Динамо» и Шварц обсуждают зарплату в 2,4 млн евро в год. Цифра обусловлена рисками для тренера и интересом одной из команд Бундеслиги («Чемпионат»)

«Динамо» и Шварц обсуждают контракт с зарплатой в 2,4 млн евро в год.

«Динамо » и Сандро Шварц ведут переговоры о сотрудничестве.

Как сообщает «Чемпионат», немецкий тренер обсуждает с клубом зарплату в 2,4 млн евро в год.

Такая высокая цифра обусловлена рисками для тренера, а также интересом к нему от одной из команд Бундеслиги. Отмечается, что изначально разговор шел о сумме около 3 млн евро в год.

Шварц возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год. Под его руководством «Динамо» дошло до финала FONBET Кубка России в 2022 году.