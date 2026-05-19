«Динамо» и Шварц обсуждают зарплату в 2,4 млн евро в год. Цифра обусловлена рисками для тренера и интересом одной из команд Бундеслиги («Чемпионат»)
«Динамо» и Шварц обсуждают контракт с зарплатой в 2,4 млн евро в год.
«Динамо» и Сандро Шварц ведут переговоры о сотрудничестве.
Как сообщает «Чемпионат», немецкий тренер обсуждает с клубом зарплату в 2,4 млн евро в год.
Такая высокая цифра обусловлена рисками для тренера, а также интересом к нему от одной из команд Бундеслиги. Отмечается, что изначально разговор шел о сумме около 3 млн евро в год.
Шварц возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год. Под его руководством «Динамо» дошло до финала FONBET Кубка России в 2022 году.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37339 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Дай Бог каждому тренеру так проваливаться.
Или провалом ты называешь поражение по пенальти в кубке от действующего чемпиона?
Чего им дался этот немец, который после Динамо с Гертой вылетел из Бундеслиги и более в Европе был не востребован? Он великий специалист, что ли?
Второй год затыкают Гусевым дырку после того, как очередной «творческий работник» идет ## ###. Дайте уже Ролану поработать: Зенит в кубке выбил, Спартак разнес, Краснодару лишь по пенальти уступил, в чемпионате Краснодар обыграл … Чего еще надо? Будет время у тренера - будет и стабильность в результатах.
1) Майнц: в первых 11 турах команда одержала лишь две победы и оказалась в зоне вылета.
2) Герта: команда провела 29 матчей, одержав 5 побед, 7 раз сыграв вничью и потерпев 17 поражений
3) Нью-Йорк Ред Булз: по итогам сезона 2025 года «Ред Буллз» заняли 10-е место в Восточной конференции и впервые за 15 лет не смогли выйти в плей-офф.
А он точно заслуживает того чтобы за ним так рьяно охотились наши топовые команды и платили такие большие деньги?
Или в руководстве Динамо ЧТО-ТО знают и не ждут, а готовятся?
Кто в новейшей (т.е. постсоветской) истории Динамо был лучше него?
Видимо уже журналисты не знают, как накинуть.