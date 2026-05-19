  «Динамо» и Шварц обсуждают зарплату в 2,4 млн евро в год. Цифра обусловлена рисками для тренера и интересом одной из команд Бундеслиги («Чемпионат»)
«Динамо» и Шварц обсуждают зарплату в 2,4 млн евро в год. Цифра обусловлена рисками для тренера и интересом одной из команд Бундеслиги («Чемпионат»)

«Динамо» и Шварц обсуждают контракт с зарплатой в 2,4 млн евро в год.

«Динамо» и Сандро Шварц ведут переговоры о сотрудничестве. 

Как сообщает «Чемпионат», немецкий тренер обсуждает с клубом зарплату в 2,4 млн евро в год. 

Такая высокая цифра обусловлена рисками для тренера, а также интересом к нему от одной из команд Бундеслиги. Отмечается, что изначально разговор шел о сумме около 3 млн евро в год. 

Шварц возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год. Под его руководством «Динамо» дошло до финала FONBET Кубка России в 2022 году.

Какой интерес из Бундеслиги? Он там может претендовать разве что на работу в клубе из низа таблицы, да и то не факт, хороших тренеров в Германии полно
ОтветSasha-1992
да там в Бундеслиге клуб из деревни вышел 13к население, там и Талалаев сможет за выживание бороться)
ОтветSasha-1992
Где полно, если там уже баб назначают 🤣
Ну Динамо нехорошо с Гусевым поступает, поэтому и не будет им в итоге опять нифига))))
ОтветДмитрий Махаев
счетчик маяка какой?
ОтветДаняЖигулёвск
Комментарий удален модератором
Я бы на месте Гусева после отказа Шварца динамикам, тоже минимум 2,4 ляма в год просил. Нужно иметь уважение к себе. Тем более, что Гусев после этого сезона скорее всего будет востребован как тренер.
ОтветЛюбитель побеждать
ну а кем он востребован? условный оренбург или рубин? весну он провалил я считаю
ОтветДаняЖигулёвск
Кто провалил весну? Гусев? 7 побед, 3 ничьих и 2 поражения - это провал?
Дай Бог каждому тренеру так проваливаться.

Или провалом ты называешь поражение по пенальти в кубке от действующего чемпиона?
Они прямо подставляют себя перед страной, чтобы очередной депутат или чиновник заявил: «Куда народные деньги тратят?!?»

Чего им дался этот немец, который после Динамо с Гертой вылетел из Бундеслиги и более в Европе был не востребован? Он великий специалист, что ли?

Второй год затыкают Гусевым дырку после того, как очередной «творческий работник» идет ## ###. Дайте уже Ролану поработать: Зенит в кубке выбил, Спартак разнес, Краснодару лишь по пенальти уступил, в чемпионате Краснодар обыграл … Чего еще надо? Будет время у тренера - будет и стабильность в результатах.
Ответkorablev
Ну допустим Зенит выбил не Гусев, а Краснодару проиграл по пенальти, а что, есть разница как вылететь из кубка?
Ответkorablev
Зенит в кубке Валера обыгрывал. А Ролан лишь удерживал преимущество
Причины увольнения Шварца в предыдущих клубах:
1) Майнц: в первых 11 турах команда одержала лишь две победы и оказалась в зоне вылета.
2) Герта: команда провела 29 матчей, одержав 5 побед, 7 раз сыграв вничью и потерпев 17 поражений
3) Нью-Йорк Ред Булз: по итогам сезона 2025 года «Ред Буллз» заняли 10-е место в Восточной конференции и впервые за 15 лет не смогли выйти в плей-офф.

А он точно заслуживает того чтобы за ним так рьяно охотились наши топовые команды и платили такие большие деньги?
Сразу понятно, что Шварца больше цифры интересуют а не сама работа. И на кой он Динамо?
Не красиво и не порядочно по отношению к Гусеву
ОтветDmitry Gaidar
Согласен, очень непорядочно.
Я бы отказал, оставил Гусева и когда вскроется что ни какого интереса из Бундеслиги нет, а риски это манипуляция, Шварц сам приползет с предложением в два-три раза ниже нынешнего.
ОтветКрыло советов
а когда вскроется, что Гусев не тренер, тогда можно и Шварца за 2,4
Вот зачем? Зачем Шварц Динамо без еврокубков?
Или в руководстве Динамо ЧТО-ТО знают и не ждут, а готовятся?
ОтветDmitry Orlov
А зачем Шварц Динамо с еврокубками? Очень средний, мягко говоря, тренер
ОтветMilBaros
Он с Динамо выиграл бронзу, а до зимнего перерыва вообще шёл на 2 месте и вничью сыграл с Зенитом, и команда играла в симпатичный атакующий футбол. И это - в первый полноценный сезон. Возможно, если бы ЧТО-ТО не случилось, то та команда претендовала бы на большее.
Кто в новейшей (т.е. постсоветской) истории Динамо был лучше него?
Серьезно, какая Бундеслига?) В последний свой опыт работы там он Герту утопил в БЛ2, а потом сбежал работать в США))

Видимо уже журналисты не знают, как накинуть.
«Динамо» предлагает Шварцу 1,7 млн евро в год («СЭ»)
19 мая, 12:32
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
18 мая, 13:09
«Динамо» предлагает Шварцу более 2 млн евро в год. ЦСКА готов платить тренеру 1,8 млн за сезон и дает неустойку меньше, чем бело-голубые (Иван Карпов)
18 мая, 11:08
