Жоан Гарсия о словах Переса, что судьи «украли у «Реала» 16-18 очков»: «Любой, кто смотрел Ла Лигу, знает, что это не соответствует действительности»
Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия отреагировал на слова Флорентино Переса о судействе в Испании.
Напомним, говоря о деле Негрейры, президент «Реала» заявил: «Барса» платила за отчеты, чтобы получить несправедливое преимущество над «Реалом». Те судьи еще работают. Они отняли у нас 16-18 очков в этом сезоне».
«Любой, кто смотрел Ла Лигу, все матчи, знает, что эти слова не соответствуют действительности.
Мы спокойны и довольны трофеем [Ла Лиги], который нам вручили после класико», – сказал Гарсия в интервью EFE.
«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании в этом сезоне – на ее счету 94 очка после 37 туров. «Реал», набравший 83 балла, финиширует вторым.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Октябрьские чемпионы теперь будут скулить до старта следующего сезона. Приятно, что справедливость хоть иногда берет верх