Жоан Гарсия о словах Переса, что судьи «украли у «Реала» 16-18 очков»: «Любой, кто смотрел Ла Лигу, знает, что это не соответствует действительности»

Вратарь «Барселоны» отреагировал на слова главы «Реала» про судейство.

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия отреагировал на слова Флорентино Переса о судействе в Испании .

Напомним, говоря о деле Негрейры, президент «Реала » заявил : «Барса» платила за отчеты, чтобы получить несправедливое преимущество над «Реалом». Те судьи еще работают. Они отняли у нас 16-18 очков в этом сезоне».

«Любой, кто смотрел Ла Лигу, все матчи, знает, что эти слова не соответствуют действительности.

Мы спокойны и довольны трофеем [Ла Лиги], который нам вручили после класико», – сказал Гарсия в интервью EFE.

«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании в этом сезоне – на ее счету 94 очка после 37 туров. «Реал», набравший 83 балла, финиширует вторым.