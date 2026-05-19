  • Жоан Гарсия о словах Переса, что судьи «украли у «Реала» 16-18 очков»: «Любой, кто смотрел Ла Лигу, знает, что это не соответствует действительности»
Вратарь «Барселоны» отреагировал на слова главы «Реала» про судейство.

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия отреагировал на слова Флорентино Переса о судействе в Испании.

Напомним, говоря о деле Негрейры, президент «Реала» заявил: «Барса» платила за отчеты, чтобы получить несправедливое преимущество над «Реалом». Те судьи еще работают. Они отняли у нас 16-18 очков в этом сезоне».

«Любой, кто смотрел Ла Лигу, все матчи, знает, что эти слова не соответствуют действительности.

Мы спокойны и довольны трофеем [Ла Лиги], который нам вручили после класико», – сказал Гарсия в интервью EFE.

«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании в этом сезоне – на ее счету 94 очка после 37 туров. «Реал», набравший 83 балла, финиширует вторым. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Если судьи украли у Реала 18 очков, то сейчас у Мадрида должно быть 101 очко. А это уже рекорд чемпионата. Более того, Реал должен был одержать 32 победы в 37 матчах. Получается, что сливочные в нынешнем сезоне были на две, если на три, головы выше соперников. Но почему-то этого никто не заметил.
ОтветМохнатый55
Второй сезон их засуживают и в лч, когда левые штрафные для Райса поставили, так еще и дома засудили не дав Ремонтаду оформить. Про прошлый сезон в Ла лиге вообще молчу, все мы помним как в сторону Барселоны подсуживали в последнем класико 😁
ОтветФанат Доры Дуры
Стоит признать, в матче с Баварией их откровенно убивали, засчитывая два левых гола в ворота Баварии и показав заслуженную вторую желтую Камавинга. Негрейра, Эвребе и Айтекин в этом замешаны
Летнее ТО:

Реал 167 млн
Барса 27 млн
От того их так трясет

Октябрьские чемпионы теперь будут скулить до старта следующего сезона. Приятно, что справедливость хоть иногда берет верх
ОтветTristan...
ла массия съела реал
Я не понимаю, зачем вообще реагировать словам маразматика?
ОтветMr. Sm1Le
Журналист спрашивает, приходится отвечать. А так Жоану по сути наSрать что на Переса, что на сам РМ.
Да к нему уже никто не относится серьезно - развалил клуб, бабла слил и утроил посмешище на весь мир…
Налоговые органы опубликовали отчет, в котором пришли к выводу, что платежи «Барселоны» Негрейре не были направлены на подкуп арбитров или влияние на спортивные результаты. Отчёт в общем доступе, кому интересно, можно ознакомиться
И этот престарелый карлик с деменцией - кумир многих глоров Мадрида )
ОтветBurel
браво ✌️ 👏
позор пересу, реалу, реал тв.до чего скатился популярный, известный, титулованный клуб??!@
Зато Жоан принес собственноручно барсе очков 15-18, невероятный вратарь, надеюсь будет основным на чемпионате мира
пхахахах 16-18 очков? это что в каждом матче их типо засуживают?
Да смотрели. Наиболее яркий пример циничного судейства времён Негрейры https://youtu.be/LVg3mJexhxo
