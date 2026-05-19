  • Игроки сборной Германии просили Нагельсманна вернуть Нойера в команду на ЧМ-2026 (Bild)
Ключевые игроки сборной Германии активно выступали за возвращение Мануэля Нойера в национальную команду и просили об этом главного тренера Юлиана Нагельсманна, сообщает Bild. 

Выступления Нойера в Лиге чемпионов усилили аргументы его партнеров по сборной Германии. Одноклубники Нойера по «Баварии» убеждали его пересмотреть свое решение о завершении карьеры в сборной.

Семья Нойера также поддержала его, одобрив как еще один сезон в «Баварии», так и возможное участие в чемпионате мира. 

Нагельсманн сообщил Бауманну, что Нойер будет первым номером сборной Германии на ЧМ-2026. Оливер расстроен, но готов поехать на турнир

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bayern&Germany
Короче снова тренер ничего не решает в сборной. Немцам снова ничего не светит.
Ptюch
ZorickZorikovich
Комментарий скрыт
Киммих - это лучшее что есть в Баварии на данный момент. Нет еще одного игрока уровня Киммиха ни в сборной ни в Баварии
Интересно, что Нойер на 2 года старше Нагельсманна. Это первый в истории футбола случай, когда игрок старше тренера?
