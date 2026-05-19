Игроки сборной Германии просили Нагельсманна вернуть Нойера в команду на ЧМ-2026 (Bild)

Игроки сборной Германии просили Нагельсманна вернуть Нойера.

Ключевые игроки сборной Германии активно выступали за возвращение Мануэля Нойера в национальную команду и просили об этом главного тренера Юлиана Нагельсманна , сообщает Bild.

Выступления Нойера в Лиге чемпионов усилили аргументы его партнеров по сборной Германии. Одноклубники Нойера по «Баварии» убеждали его пересмотреть свое решение о завершении карьеры в сборной.

Семья Нойера также поддержала его, одобрив как еще один сезон в «Баварии», так и возможное участие в чемпионате мира.

Нагельсманн сообщил Бауманну, что Нойер будет первым номером сборной Германии на ЧМ-2026. Оливер расстроен, но готов поехать на турнир