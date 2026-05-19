Смолов назвал «Динамо» Карпина разочарованием сезона, лучший игрок – Кордоба, лучший тренер – Семак, худший – «Слэпстик»

Смолов назвал «Динамо» Карпина разочарованием сезона.

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов в итоговом по сезону РПЛ выпуске «Смол ФМ» выбрал лучших и худших участников чемпионата.

Лучший вратарь: Станислав Агкацев ;

Лучший защитник: Витор Тормена;

Лучший полузащитник: Эдуард Сперцян;

Лучший нападающий: Джон Кордоба ;

Лучший молодой игрок: Кирилл Глебов ;

Лучший игрок: Джон Кордоба;

Лучший российский игрок в Европе: Матвей Сафонов ;

Лучший тренер: Сергей Семак ;

Худший тренер: «Слэпстик» (речь об Алексее Шпилевском );

Лучший гол: Дмитрий Воробьев в ворота ЦСКА ;

Худшее решение арбитра: пенальти, назначенный Павлом Кукуяном, в матче «Динамо» Махачкала – «Зенит »;

Лучший судья: Инал Танашев ;

Разочарование сезона: «Динамо » Валерия Карпина ;

Прогресс сезона: Никита Кривцов ;

Селекция сезона: «Локомотив ».

Также ведущие подкаста (Смолов, Сергей Паршивлюк и Дмитрий Егоров) составили символическую сборную сезона:

Вратарь: Станислав Агкацев;



Защита: Данил Круговой , Игорь Дивеев , Витор Тормена , Мингиян Бевеев ;

Полузащита: Матвей Кисляк , Вендел , Эдуард Сперцян ;

Нападение: Эсекиэль Барко , Джон Кордоба, Максим Глушенков ;



Главный тренер: Андрей Талалаев .