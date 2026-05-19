Смолов назвал «Динамо» Карпина разочарованием сезона, лучший игрок – Кордоба, лучший тренер – Семак, худший – «Слэпстик»
Бывший нападающий сборной России Федор Смолов в итоговом по сезону РПЛ выпуске «Смол ФМ» выбрал лучших и худших участников чемпионата.
Лучший вратарь: Станислав Агкацев;
Лучший защитник: Витор Тормена;
Лучший полузащитник: Эдуард Сперцян;
Лучший нападающий: Джон Кордоба;
Лучший молодой игрок: Кирилл Глебов;
Лучший игрок: Джон Кордоба;
Лучший российский игрок в Европе: Матвей Сафонов;
Лучший тренер: Сергей Семак;
Худший тренер: «Слэпстик» (речь об Алексее Шпилевском);
Лучший гол: Дмитрий Воробьев в ворота ЦСКА;
Худшее решение арбитра: пенальти, назначенный Павлом Кукуяном, в матче «Динамо» Махачкала – «Зенит»;
Лучший судья: Инал Танашев;
Разочарование сезона: «Динамо» Валерия Карпина;
Прогресс сезона: Никита Кривцов;
Селекция сезона: «Локомотив».
Также ведущие подкаста (Смолов, Сергей Паршивлюк и Дмитрий Егоров) составили символическую сборную сезона:
Вратарь: Станислав Агкацев;
Защита: Данил Круговой, Игорь Дивеев, Витор Тормена, Мингиян Бевеев;
Полузащита: Матвей Кисляк, Вендел, Эдуард Сперцян;
Нападение: Эсекиэль Барко, Джон Кордоба, Максим Глушенков;
Главный тренер: Андрей Талалаев.
>пеналь кукуяна из кубка
Тогда уж не Смолов, а Джордан.