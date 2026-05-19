  • Смолов назвал «Динамо» Карпина разочарованием сезона, лучший игрок – Кордоба, лучший тренер – Семак, худший – «Слэпстик»
Бывший нападающий сборной России Федор Смолов в итоговом по сезону РПЛ выпуске «Смол ФМ» выбрал лучших и худших участников чемпионата.

Лучший вратарь: Станислав Агкацев;

Лучший защитник: Витор Тормена;

Лучший полузащитник: Эдуард Сперцян;

Лучший нападающий: Джон Кордоба;

Лучший молодой игрок: Кирилл Глебов;

Лучший игрок: Джон Кордоба;

Лучший российский игрок в Европе: Матвей Сафонов;

Лучший тренер: Сергей Семак;

Худший тренер: «Слэпстик» (речь об Алексее Шпилевском);

Лучший гол: Дмитрий Воробьев в ворота ЦСКА;

Худшее решение арбитра: пенальти, назначенный Павлом Кукуяном, в матче «Динамо» Махачкала – «Зенит»;

Лучший судья: Инал Танашев;

Разочарование сезона: «Динамо» Валерия Карпина;

Прогресс сезона: Никита Кривцов;

Селекция сезона: «Локомотив».

Также ведущие подкаста (Смолов, Сергей Паршивлюк и Дмитрий Егоров) составили символическую сборную сезона:

Вратарь: Станислав Агкацев;

Защита: Данил Круговой, Игорь Дивеев, Витор Тормена, Мингиян Бевеев

Полузащита: Матвей Кисляк, Вендел, Эдуард Сперцян

Нападение: Эсекиэль Барко, Джон Кордоба, Максим Глушенков;

Главный тренер: Андрей Талалаев.

Источник: «Смол ФМ»
Интересно, сколько Смолов pay за постоянный advertisment на сайте? Больше чем у него price за кеды или lower?
Готовят смену Пономареву, Мостовому)
Three hundred bucks
Отличные эксперты, Батракова нет в символической сборной)
Но зато есть Джон, или по-нашему Иван Кордоба. Абсолютно заслужено! Помню его ещё по Интеру, великолепный игрок! Не знал, что он ещё и в нападении бегает! Чудеса, да и только!
Не заслужил он, хорошиы футболист не более
>худшее решение чемпионата
>пеналь кукуяна из кубка
ладно
Ну кстати, чисто технически это решение из кубка, а не чемпионата, но пенальти смешной, это да)
"Худший тренер: «Слэпстик»"
---

Тогда уж не Смолов, а Джордан.
Символическая сборная без Батракова и тренер Талалаев???Проверьте ведущих на наркотики!
какой же он эксперт, булочка)
спортс , может все таки закончим репостить этот лузера, ненависть к нему объединяет болельщиков всех клубов России. только фанаты его экспертницы тут плюсуют. или все таки бабло за репосты и кликбейт дороже ?
Лучший тренер – Семак. В символической сборной Талалаев. Ладно.
главным очарованием- себя
Шпилевский был единственным тренером НН со времен Галактионова, который пытался научить играть команду в футбол. И за это его такие клоуны как смолов признают худшим тренером... В такие моменты понимаю, что не зря не смотрю смоловские подкасты и тд. Абсолютная необъективность и дилетантство, хотя человек футбольный. Получается, что Мостовой ошибается насчет футбольных и нефутбольных людей
Возможно с чеканкой не все в порядке
Он не футбольный человек, пенальти не смог пробить и стал себя с Джорданом сравнивать, баскетболист наверно
