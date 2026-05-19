Линекер высмеял BBC за решение освещать ЧМ-2026 из «зеленой коробки» в Англии, а не из США. Ведущая Логан ответила: «Вывезти сотрудников очень дорого. Мы успешно отработали женский ЧМ из студии»

Ведущая BBC ответила на насмешку Линекера.

Ведущая BBC Габби Логан поддержала решение канала освещать ЧМ-2026 из удаленной студии после критического замечания со стороны Гари Линекера .

Ранее Линекер, уволенный с должности ведущего BBC, раскритиковал корпорацию и похвастался тем, что после ухода сможет провести турнир в Нью-Йорке.

«Изначально я должен был работать для BBC этим летом, но этого не произошло, и мне пришлось бы сидеть в Солфорде в зеленой коробке. А теперь я буду в Нью-Йорке с видом на Таймс-сквер и с множеством отличных гостей», – сказал Линекер.

Ведущая Логан ответила Линекеру:

«Мы уже работали так на женском чемпионате мира. Мы так же освещали и последний женский чемпионат Европы, когда находились в студии в Солфорде, а затем отправились [в Швейцарию] уже на поздние стадии турнира.

Вывезти большое количество сотрудников на крупные турниры – это очень дорого, и мы обязаны учитывать такие расходы. Как вы знаете, бюджеты постоянно сокращаются из-за лицензионного сбора.

Поэтому у такого подхода есть много веских причин. И я считаю, что наше освещение тех турниров было исключительным – оно даже получило награды, в том числе на прошлой неделе на премии BAFTA Awards. Так что я не думаю, что отсутствие на месте на протяжении всего турнира как-то навредило качеству наших трансляций», – сказала Логан.