  Линекер высмеял BBC за решение освещать ЧМ-2026 из «зеленой коробки» в Англии, а не из США. Ведущая Логан ответила: «Вывезти сотрудников очень дорого. Мы успешно отработали женский ЧМ из студии»
Линекер высмеял BBC за решение освещать ЧМ-2026 из «зеленой коробки» в Англии, а не из США. Ведущая Логан ответила: «Вывезти сотрудников очень дорого. Мы успешно отработали женский ЧМ из студии»

Ведущая BBC ответила на насмешку Линекера.

Ведущая BBC Габби Логан поддержала решение канала освещать ЧМ-2026 из удаленной студии после критического замечания со стороны Гари Линекера

Ранее Линекер, уволенный с должности ведущего BBC, раскритиковал корпорацию и похвастался тем, что после ухода сможет провести турнир в Нью-Йорке.

«Изначально я должен был работать для BBC этим летом, но этого не произошло, и мне пришлось бы сидеть в Солфорде в зеленой коробке. А теперь я буду в Нью-Йорке с видом на Таймс-сквер и с множеством отличных гостей», – сказал Линекер. 

Ведущая Логан ответила Линекеру: 

«Мы уже работали так на женском чемпионате мира. Мы так же освещали и последний женский чемпионат Европы, когда находились в студии в Солфорде, а затем отправились [в Швейцарию] уже на поздние стадии турнира.

Вывезти большое количество сотрудников на крупные турниры – это очень дорого, и мы обязаны учитывать такие расходы. Как вы знаете, бюджеты постоянно сокращаются из-за лицензионного сбора.

Поэтому у такого подхода есть много веских причин. И я считаю, что наше освещение тех турниров было исключительным – оно даже получило награды, в том числе на прошлой неделе на премии BAFTA Awards. Так что я не думаю, что отсутствие на месте на протяжении всего турнира как-то навредило качеству наших трансляций», – сказала Логан. 

Женский чемпионат мира в целом можно было тоже в коробке провести
Оправдания конечно у ведущей BBC совсем уж детские и наивные.
Евгений Сидоров
Оправдания конечно у ведущей BBC совсем уж детские и наивные.
Ну там сейчас сокращения масштабные идут. Режут много персонала и им не до ЧМ.
Максим Черкашин
Ну там сейчас сокращения масштабные идут. Режут много персонала и им не до ЧМ.
У крупнейшего телеканала Великобритании нету денег чтобы отправить делегацию на ЧМ. Страны, которая постоянно кичится лозунгом про "возвращение футбола домой". Это позорище как по мне.
Ну не все такие богатые как Линекер , чтобы их бесплатно возить на Queen Mary 2 туда-сюда.
у других и студии нет для ЧМ и зачем если ЧМ не транслируется(
