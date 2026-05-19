Александр Мостовой: «О провале «Динамо» я предупреждал, когда согласовали совмещение Карпина. У Гусева не было никакого риска: выиграешь – молодец, проиграешь – «это не я»

Мостовой: о провале «Динамо» я предупреждал, когда согласовали совмещение Карпина.

Александр Мостовой высказался о выступлении «Динамо» в минувшем сезоне Мир РПЛ .

Московский клуб занял 7-е место в турнирной таблице, набрав 45 очков.

«О провале «Динамо » я предупреждал еще в начале, когда согласовали совмещение Карпина .

Гусев ? Команда как была восьмой, так примерно там и осталась. Все было упущено в начале. Риска никакого: выиграешь – молодец, проиграешь – «это не я», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.