  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Арсенал» – чемпион Англии, «Локомотив» в шаге от Кубка Гагарина, Шварц возвращается в «Динамо», Роналду на ЧМ, Алькарас пропустит «Уимблдон», «Саутгемптон» убрали из плей-офф Чемпионшипа
0

«Арсенал» – чемпион Англии, «Локомотив» в шаге от Кубка Гагарина, Шварц возвращается в «Динамо», Роналду на ЧМ, Алькарас пропустит «Уимблдон», «Саутгемптон» убрали из плей-офф Чемпионшипа

1. «Арсенал» стал чемпионом Англии впервые с 2004 года! Титул обеспечила ничья «Ман Сити» и «Борнмута» (1:1). Это 14-й чемпионский титул в истории клуба и первая победа в чемпионате для Артеты.

В другом матче дня «Челси» обыграл «Тоттенхэм» в дерби – 2:1. Несмотря на победу, «синие» лишились шансов сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

2. «Локомотив» победил «Ак Барс» в 5-м матче финала и повел 3-2 в решающей серии Кубка Гагарина.

3. Плей-офф НБА. 38 очков Брансона помогли «Нью-Йорку» обыграть «Кливленд» в овертайме в первом матче серии.

4. Новости о тренерских перестановках в футболе. Шварц вернется в «Динамо» и подпишет контракт до 2029-го, ЦСКА вышел из переговоров. Мареска подпишет контракт с «Ман Сити» на 3 года, клуб и тренер устно договорились. Уходящий из клуба Гвардиола был в ярости из-за утечки информации, но назначение Марески одобрил. «Реал» объявит о назначении Моуринью в воскресенье или понедельник. Конте покинет «Наполи» по окончании сезона.

5. 41-летний Роналду вызван на 6-й чемпионат мира – еще никто не участвовал в турнире больше 5 раз. Также в заявку Португалии попали Бруну, Витинья, Леау, Бернарду, Феликс, Невеш, Мендеш, Канселу.

6. Вторая ракетка мира Карлос Алькарас не сыграет на «Уимблдоне» – испанец продолжает восстанавливаться от травмы запястья.

7. «Саутгемптон» исключен из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж перед играми с «Мидлсбро», «Оксфордом» и «Ипсвичем». Клуб оштрафован на 4 очка на следующий сезон. Игроки «Саутгемптона» могут подать на клуб в суд.

8. ЧМ-2026 по хоккею. Словакия одолела Словению по буллитам, Венгрия обыграла Великобританию, Латвия проиграла Австрии, Италия уступила Норвегии.

9. «Зенит» намерен сделать «Локомотиву» предложение по Батракову летом, пишет «Спорт-Экспресс».

10. Минпросвещения разрабатывает единый государственный учебник по физкультуре.

11. Жоао Педро, признанный лучшим игроком сезона в «Челси», хочет перейти в «Барселону». Анчелотти пришлось объясняться, почему он не вызвал бразильца на ЧМ-2026: «Мне жаль. С учетом его сезона он заслуживал быть в списке, но мы выбрали другого игрока, при всем уважении».

12. «Лада» остается в КХЛ, заявил губернатор Федорищев: «Компания «Полипласт» гарантирует финансирование клуба. Область тоже подключается».

13. Екатерина Гамова будет введена в Международный зал славы волейбола.

14. За скрытую съемку футболисток в душевой УЕФА пожизненно отстранил экс-тренера женской команды чешского «Словацко».

15. Экс-босс «Ред Булл» Хорнер ведет переговоры с BYD о создании 12-й команды «Ф-1».

Цитаты дня

Владимир Путин: «Для того чтобы как можно больше мальчишек и девчонок занимались спортом на системной основе, важно создавать в каждой школе спортивные клубы и секции»

Владимир Познер: «Возникла такая ситуация, когда я готов говорить, пожалуй, только о спорте. Предпочитаю вообще не говорить о политике»

Дегтярев об ужесточении лимита: «Через год посмотрю, пошли деньги на детей или нет. Если нет, еще меньше сделаю – 6 и 11. 80% госденег уходит на легионеров, агентов. Ну что это такое?»

Акинфеев – Пономареву: «Вы легенда, но оскорблять ЦСКА не надо. Я буду стараться играть как можно дольше, чтобы лучше уж читать вашу экспертизу, а не давать ее вместе с вами»

Ротенберг о детском хоккее: «Наши таланты должны играть дома, чтобы школы США и Канады не смогли бы их переманить. Потому что в России лучше. Просто лучше и все»

Тимощук о словах Кордобы про пенальти «Зенита»: «Нас тоже многое смешило в этом сезоне, но мы выиграли и заслуженно стали чемпионами»

Дмитрий Губерниев: «У российских лыж и биатлона два союзника – Дима и Губерниев. Моя вовлеченность в лыжную федерацию будет стопроцентной»

Ролик дня

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37336 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Пушкарей с чемпионством! Ура!
Ответdi Malkovich
Пушкарей с чемпионством! Ура!
Ура!!
Спортс, где съёмка из душевой?
ОтветRjbson
Спортс, где съёмка из душевой?
Познер в помощь....
Спортц, почему теперь при нажатии на новостную ссылку она автоматически открывается в браузере, а не в приложении?

Пофиксите, пж, очень неудобно :(
Приложение для айфонов*
ОтветПарень со двора Шмурнова
Спортц, почему теперь при нажатии на новостную ссылку она автоматически открывается в браузере, а не в приложении? Пофиксите, пж, очень неудобно :( Приложение для айфонов*
Комментарий скрыт
ОтветСпортс отвечает
Комментарий скрыт
На андроиде открываете ссылку из новости про Локомотив
Всех канонистов с праздником! 🔥
Матч Нью-Йорк - Кливленд просто безумие какое то👍👍👍
Говорят грядёт оптимизация и с/х.Оленей, баранов и козлов объеденяет в одну отрасль и возглавит её Губерниев
Цитата из поста: Владимир Путин: «Для того чтобы как можно больше мальчишек и девчонок занимались спортом на системной основе, важно создавать в каждой школе спортивные клубы и секции».
Все-таки, как повезло россиянам с Президентом: в одном предложении выявить проблему и определить пути ее решения-это просто гениально!
Туляков с долгожданным чемпионством! Гуляй, город-герой!
Хоккейный ЧМ венгры против англичан 🤣
Всех болельщиков Арсенала - с долгожданной победой 🤝 Пусть злопыхатели немного погрустят
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
8 минут назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
15 минут назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
30 минут назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
37 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
39 минут назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
сегодня, 16:19
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
5 минут назад
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
17 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
24 минуты назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
47 минут назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
55 минут назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Рекомендуем