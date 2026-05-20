«Арсенал» – чемпион Англии, «Локомотив» в шаге от Кубка Гагарина, Шварц возвращается в «Динамо», Роналду на ЧМ, Алькарас пропустит «Уимблдон», «Саутгемптон» убрали из плей-офф Чемпионшипа

1. «Арсенал» стал чемпионом Англии впервые с 2004 года! Титул обеспечила ничья «Ман Сити» и «Борнмута» (1:1). Это 14-й чемпионский титул в истории клуба и первая победа в чемпионате для Артеты.

В другом матче дня «Челси» обыграл «Тоттенхэм» в дерби – 2:1. Несмотря на победу, «синие» лишились шансов сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

2. «Локомотив» победил «Ак Барс» в 5-м матче финала и повел 3-2 в решающей серии Кубка Гагарина.

3. Плей-офф НБА. 38 очков Брансона помогли «Нью-Йорку» обыграть «Кливленд» в овертайме в первом матче серии.

4. Новости о тренерских перестановках в футболе. Шварц вернется в «Динамо» и подпишет контракт до 2029-го, ЦСКА вышел из переговоров. Мареска подпишет контракт с «Ман Сити» на 3 года, клуб и тренер устно договорились. Уходящий из клуба Гвардиола был в ярости из-за утечки информации, но назначение Марески одобрил . «Реал» объявит о назначении Моуринью в воскресенье или понедельник. Конте покинет «Наполи» по окончании сезона.

5. 41-летний Роналду вызван на 6-й чемпионат мира – еще никто не участвовал в турнире больше 5 раз. Также в заявку Португалии попали Бруну, Витинья, Леау, Бернарду, Феликс, Невеш, Мендеш, Канселу.

6. Вторая ракетка мира Карлос Алькарас не сыграет на «Уимблдоне» – испанец продолжает восстанавливаться от травмы запястья.

7. «Саутгемптон» исключен из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж перед играми с «Мидлсбро», «Оксфордом» и «Ипсвичем». Клуб оштрафован на 4 очка на следующий сезон. Игроки «Саутгемптона» могут подать на клуб в суд .

8. ЧМ-2026 по хоккею. Словакия одолела Словению по буллитам, Венгрия обыграла Великобританию, Латвия проиграла Австрии, Италия уступила Норвегии.

9. «Зенит» намерен сделать «Локомотиву» предложение по Батракову летом, пишет «Спорт-Экспресс».

10. Минпросвещения разрабатывает единый государственный учебник по физкультуре .

11. Жоао Педро, признанный лучшим игроком сезона в «Челси», хочет перейти в «Барселону». Анчелотти пришлось объясняться , почему он не вызвал бразильца на ЧМ-2026: «Мне жаль. С учетом его сезона он заслуживал быть в списке, но мы выбрали другого игрока, при всем уважении».

12. «Лада» остается в КХЛ , заявил губернатор Федорищев: «Компания «Полипласт» гарантирует финансирование клуба. Область тоже подключается».

13. Екатерина Гамова будет введена в Международный зал славы волейбола.

14. За скрытую съемку футболисток в душевой УЕФА пожизненно отстранил экс-тренера женской команды чешского «Словацко».

15. Экс-босс «Ред Булл» Хорнер ведет переговоры с BYD о создании 12-й команды «Ф-1».

Цитаты дня

Владимир Путин: «Для того чтобы как можно больше мальчишек и девчонок занимались спортом на системной основе, важно создавать в каждой школе спортивные клубы и секции»

Владимир Познер: «Возникла такая ситуация, когда я готов говорить, пожалуй, только о спорте. Предпочитаю вообще не говорить о политике»

Дегтярев об ужесточении лимита: «Через год посмотрю, пошли деньги на детей или нет. Если нет, еще меньше сделаю – 6 и 11. 80% госденег уходит на легионеров, агентов. Ну что это такое?»

Акинфеев – Пономареву: «Вы легенда, но оскорблять ЦСКА не надо. Я буду стараться играть как можно дольше, чтобы лучше уж читать вашу экспертизу, а не давать ее вместе с вами»

Ротенберг о детском хоккее: «Наши таланты должны играть дома, чтобы школы США и Канады не смогли бы их переманить. Потому что в России лучше. Просто лучше и все»

Тимощук о словах Кордобы про пенальти «Зенита»: «Нас тоже многое смешило в этом сезоне, но мы выиграли и заслуженно стали чемпионами»

Дмитрий Губерниев: «У российских лыж и биатлона два союзника – Дима и Губерниев. Моя вовлеченность в лыжную федерацию будет стопроцентной»

