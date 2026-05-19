Депутат Свищев о вызове Дугласа в сборную Бразилии на ЧМ: «Буду его поддерживать. Он же гражданин России, тем более играет в РПЛ»
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на новость о вызове защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в сборную Бразилии на ЧМ-2026.
«Это интересная новость. Конечно, я буду его поддерживать. Он же гражданин Российской Федерации. Тем более, он играет в РПЛ.
Поэтому буду внимательно следить за успехами его команды», – сказал Свищев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
