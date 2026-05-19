Тимощук о «Зените»: «Команде нужен хороший нападающий. Сезон заканчивается, нужно думать, как будем жить дальше»

Тимощук о «Зените»: команде нужен хороший нападающий.

Тренер «Зенита » Анатолий Тимощук заявил, что команда нуждается в усилении на позиции нападающего.

«Мы обменяли игрока в атаке [Гонду], потеряли Кассьерру и взяли только Дурана. До этого у нас было три нападающих, поэтому конкуренция была еще больше.

То, что команде нужен хороший нападающий, думаю, ни у кого не вызывает сомнений, и над этим нужно работать. Сезон заканчивается, и нужно думать, как команда будет жить дальше», – сказал Тимощук.