Тимощук о «Зените»: «Команде нужен хороший нападающий. Сезон заканчивается, нужно думать, как будем жить дальше»
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук заявил, что команда нуждается в усилении на позиции нападающего.
«Мы обменяли игрока в атаке [Гонду], потеряли Кассьерру и взяли только Дурана. До этого у нас было три нападающих, поэтому конкуренция была еще больше.
То, что команде нужен хороший нападающий, думаю, ни у кого не вызывает сомнений, и над этим нужно работать. Сезон заканчивается, и нужно думать, как команда будет жить дальше», – сказал Тимощук.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
Но как по мне Тюкавин бы идеально подошел
Он бы с теми моментами что у дельфина,неплохо бы реализовывал их
Как раз его в основу,а дельфина на концовку выпускать,понырять