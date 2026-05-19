Смертин об экстремальных забегах: «Это возможность укрепить бастионы внутреннего мира. Даже не представляю, какие внешние факторы могут меня вывести из себя»

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин рассказал о дальнейших планах в беге. 

Понятно, почему вы выбрали легкую атлетику, но как пришли к экстремальным забегам?

– С возрастом теряется скорость – собственно, из‑за этого я и завершил карьеру в футболе: перестал успевать за более молодыми игроками, сказалось сокращение мышц. Зато в беге можно прокачивать выносливость – и ее развитие не имеет строгих возрастных границ.

Я думаю, что могу улучшать этот показатель еще до 60 лет. Я удовлетворил свои спортивные амбиции и достиг поставленных целей. Например, два года шел к тому, чтобы выбежать километр из четырех минут.

Сейчас понимаю: даже если улучшу результат на секунду – это уже прогресс. А в беге на длинные и сверхдлинные дистанции я вижу потенциал для дальнейшего роста. Наверное, поэтому и переключился на бег.

Сейчас пытаюсь вернуться к работе над скоростью. Есть сомнения – и у меня, и у тренера. Но я рискнул. Для меня экстремальные забеги – возможность укрепить бастионы своего внутреннего мира. По сути, благодаря длительным дистанциям я стал спокойнее. Даже не могу сейчас представить, какие внешние факторы могут меня вывести из себя.

Вот сегодня, например, жарко. Но какая это жара, когда я бежал в Сахаре при +47 °C? Диапазон своего душевного комфорта я сильно расширил благодаря длительному бегу, – сказал Смертин. 

Интересно когда он исполняет обязанности директора в одном из департаментов РФС, если постоянно куда-то и где-то бегает.
Потому и успевает, что бегает
Выражение "бегать от работы" никогда еще не звучало так буквально. Но может он наоборот, бежит к работе?
Бег это здорово. Но, жизнь очень богата на то, что может как следует вдарить по человеческой психике…
главное что бы ан этой почве кукуха не поехала и не оказаться в бастионах психушки.
«Ты это, за Бегуна не слыхал?»)))
Ожирение ему не грозит,главное чтоб мотор его на 3 буквы не послал
Там скорее обратные проблемки. Кожа уже попрощалась...
Как говорится, не знаем к чему он готовится, но он готов)
Мне кажется он умрет зацепившись о веточку
Мозг человека устроен несколько сложнее. Бегая, можно научиться одному - бегу. Можно, конечно, думать, что станешь терминатором, но это, к сожалению, самообман. Развивает не одно единственное, а разнообразные занятия, разные сферы деятельности. Включая умственную сферу, самообразование. Помогает прежде всего предоление себя, а не взять одно то, что заходит, и его накручивать бесконечно.

Но, конечно, лучше бегать, чем лежать на диване, с этим спорить глупо.
6 июля 2025 года во время экстремального забега по горам Кольского полуострова (трейла «Хибины») погибли два человека:
Евгений Махов, 47-летний москвич. Зарегистрировался на дистанцию 68 км, но не сумел дойти до финиша. Причина смерти — переохлаждение.
Ирина Горохова, 61-летняя женщина из Петербурга. Шла на дистанцию 46 км, её сердце не выдержало нагрузки в таких погодных условиях.
не удивлюсь, если он станет маньяком.
Ну выражение лица у него маньячное...
С такой фамилией человек не может бояться смерти)
Дело его конечно
Смертин о суточном беге: «Мой принцип: если есть возможность бежать – беги. Нет возможности – иди пешком, ползи. После забега две ночи толком не спал – ноги не давали»
7 мая, 18:40
Смертин о суточном беге: «Здоровья точно не добавляет. После финиша хотелось лечь пластом»
4 мая, 06:01
Попов про Смертина: «Я его понимаю, плаваю 7-8 минут в минус 30. Но насилование организма, ультрамарафоны не приветствую. У меня два друга занялись и умерли»
2 мая, 13:28
