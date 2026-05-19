Смертин об экстремальных забегах: «Это возможность укрепить бастионы внутреннего мира. Даже не представляю, какие внешние факторы могут меня вывести из себя»

Смертин: экстремальные забеги – возможность укрепить бастионы внутреннего мира.

– Понятно, почему вы выбрали легкую атлетику, но как пришли к экстремальным забегам?

– С возрастом теряется скорость – собственно, из‑за этого я и завершил карьеру в футболе: перестал успевать за более молодыми игроками, сказалось сокращение мышц. Зато в беге можно прокачивать выносливость – и ее развитие не имеет строгих возрастных границ.

Я думаю, что могу улучшать этот показатель еще до 60 лет. Я удовлетворил свои спортивные амбиции и достиг поставленных целей. Например, два года шел к тому, чтобы выбежать километр из четырех минут.

Сейчас понимаю: даже если улучшу результат на секунду – это уже прогресс. А в беге на длинные и сверхдлинные дистанции я вижу потенциал для дальнейшего роста. Наверное, поэтому и переключился на бег.

Сейчас пытаюсь вернуться к работе над скоростью. Есть сомнения – и у меня, и у тренера. Но я рискнул. Для меня экстремальные забеги – возможность укрепить бастионы своего внутреннего мира. По сути, благодаря длительным дистанциям я стал спокойнее. Даже не могу сейчас представить, какие внешние факторы могут меня вывести из себя.

Вот сегодня, например, жарко. Но какая это жара, когда я бежал в Сахаре при +47 °C? Диапазон своего душевного комфорта я сильно расширил благодаря длительному бегу, – сказал Смертин.