  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ман Сити» выплатит «Челси» компенсацию за назначение Марески. Лондонцы уволили тренера в январе
0

«Ман Сити» выплатит «Челси» компенсацию за назначение Марески. Лондонцы уволили тренера в январе

«Челси» получит компенсацию от «Ман Сити» за Мареску.

«Челси» получит компенсацию после назначения Энцо Марески в «Манчестер Сити». 

Ранее сообщалось, что итальянский специалист возглавит «горожан» после ухода Пепа Гвардиолы из клуба. Он подпишет контракт на три года. 

По информации журналиста Бена Джейкобса, «Сити» выплатит компенсацию «Челси» – Мареска работал в лондонском клубе с июня 2024 года по январь 2026-го. Ожидается, что стороны обо всем договорятся еще до момента назначения тренера в новый клуб. Однако, если соглашение не будет достигнуто, «синие» могут принять юридические меры. Но даже в таком случае Энцо сможет приступить к работе с «Сити». 

«Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 77 очков после 36 туров. «Горожане» отстают от лидирующего «Арсенала» на 5 баллов и имеют матч в запасе. 

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37334 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: talkSPORT
logoденьги
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
logoЭнцо Мареска

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
А вот и кэшбэк подоспеет, не всё сливать бабки на неустойки
ОтветEvgen_Hazard
А вот и кэшбэк подоспеет, не всё сливать бабки на неустойки
На зарплату Росеньору, который 6 лет точно работать не будет. Хотя может он за 450к в год захочет в какой-нибудь Суонси.
Мареска форсировал своё увольнение, теперь стало ясно на 100%. поэтому пусть платят сити бабки
ОтветSHEVAKGZ
Мареска форсировал своё увольнение, теперь стало ясно на 100%. поэтому пусть платят сити бабки
Характерно, что летом перед этим он стал клиентом Мендеша
У должика появился новый враг, теперь будет плакать в каждой новости про Сити как Юморес предал Челси. Лысый шарлатан уходит , должик себе нашёл новую причину ненавидеть Сити)
ОтветTravis Henderson
У должика появился новый враг, теперь будет плакать в каждой новости про Сити как Юморес предал Челси. Лысый шарлатан уходит , должик себе нашёл новую причину ненавидеть Сити)
Вот и ещё одна причина топить за Арсенал для Должика появилась
Ну так а в чем я не прав по поводу шахмат? Чувак ловко манипулировал руководством Челси, понимая их реакцию на его просьбы, когда у самого bomb squard + академия Челси
ОтветYuriy Matochkin
Ну так а в чем я не прав по поводу шахмат? Чувак ловко манипулировал руководством Челси, понимая их реакцию на его просьбы, когда у самого bomb squard + академия Челси
Он не манипулировал руководством, оно сразу поняло что к чему и убрало его.
Он манипулировал СМИ через Мендеша, чтобы выставить все так, как будто виновато руководство. Он своего добился. Но ненадолго. Многие еще зимой догадались что к чему, когда пошли разговоры про Сити.
Но может так получится, что он не на ту лошадку поставил, так как в Сити от него потребуют борьбы за трофеи здесь и сейчас, тогда как в Челси от него требовали попасть в топ-5 в этом сезоне.
Сложно в понимании для русского человека. Он там не работает но компенсацию туда надо заплатить.
Ответgrauda
Сложно в понимании для русского человека. Он там не работает но компенсацию туда надо заплатить.
Ничего сложного. У Марески контракт с Челси. И любого тренера на самом деле не увольняют, а отстраняют от работы, при этом он продолжает получать деньги.
То есть, если он захочет снова тренировать, то должен либо отказаться от компенсации, либо её должен возместить новый клуб. Ну или есть выбор, не тренировать и продолжать получать деньги до конца контракта.
ОтветEtcetera
Ничего сложного. У Марески контракт с Челси. И любого тренера на самом деле не увольняют, а отстраняют от работы, при этом он продолжает получать деньги. То есть, если он захочет снова тренировать, то должен либо отказаться от компенсации, либо её должен возместить новый клуб. Ну или есть выбор, не тренировать и продолжать получать деньги до конца контракта.
А как это "отстранение" сочетается с тем, что у Челси другой человек работал на должности "отстранённого", и не как вр.и.о., а на полной ставке, на контракте?
Должность "главный тренер" - одна, и на ней находится один человек.
Норм вариант для Сити)
Так вот для чего все эти шахматы затевались с прессингом руководства Челси с покупкой центрального защитника
ОтветYuriy Matochkin
Так вот для чего все эти шахматы затевались с прессингом руководства Челси с покупкой центрального защитника
центральный защитник был нужен как воздух - тут мареска не лукавил. но тем не менее эта крыса подставила челси специально слившись, хотя есть еще местные люмпены, называющие себя болельщиками челси, которые желают этому пассажиру удачи))
Получается в Челси до сих пор сидят на ЗП Поттер, Итальянский Поттер и Сеньорик? 😆
Компенсацию за уволенного? Интересно...вроде же компенсация платится за действующий контракт, а тренеру просто дают повышенные и погашаются ему отступные за разрыв, а клуб прошлый за уволенного не получает?
Челси научился впаривать не только игроков но и тренеров :)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
7 минут назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
14 минут назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
29 минут назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
36 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
38 минут назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
сегодня, 16:19
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
4 минуты назад
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
16 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
23 минуты назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
46 минут назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
54 минуты назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Рекомендуем