«Ман Сити» выплатит «Челси» компенсацию за назначение Марески. Лондонцы уволили тренера в январе
Ранее сообщалось, что итальянский специалист возглавит «горожан» после ухода Пепа Гвардиолы из клуба. Он подпишет контракт на три года.
По информации журналиста Бена Джейкобса, «Сити» выплатит компенсацию «Челси» – Мареска работал в лондонском клубе с июня 2024 года по январь 2026-го. Ожидается, что стороны обо всем договорятся еще до момента назначения тренера в новый клуб. Однако, если соглашение не будет достигнуто, «синие» могут принять юридические меры. Но даже в таком случае Энцо сможет приступить к работе с «Сити».
«Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 77 очков после 36 туров. «Горожане» отстают от лидирующего «Арсенала» на 5 баллов и имеют матч в запасе.
Он манипулировал СМИ через Мендеша, чтобы выставить все так, как будто виновато руководство. Он своего добился. Но ненадолго. Многие еще зимой догадались что к чему, когда пошли разговоры про Сити.
Но может так получится, что он не на ту лошадку поставил, так как в Сити от него потребуют борьбы за трофеи здесь и сейчас, тогда как в Челси от него требовали попасть в топ-5 в этом сезоне.
То есть, если он захочет снова тренировать, то должен либо отказаться от компенсации, либо её должен возместить новый клуб. Ну или есть выбор, не тренировать и продолжать получать деньги до конца контракта.
Должность "главный тренер" - одна, и на ней находится один человек.