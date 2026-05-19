  • Ерохин не считает себя легендой «Зенита»: «Свой вклад вносит каждый. Уверен, что могу помочь команде в будущем сезоне, силы и мотивация у меня есть»
Александр Ерохин: я бы очень хотел остаться в «Зените».

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил о желании продолжить карьеру в петербургском клубе.

Действующий контракт 36-летнего футболиста рассчитан до конца этого сезона. 

– Вы останетесь в «Зените»?

– Я бы очень этого хотел.

– После вашего забитого мяча в ворота «Сочи» вам не предложили новый контракт?

– Я думаю, что сейчас как раз будет время, чтобы обсудить и уже прийти к общему мнению. Конечно, со своей стороны я бы хотел продолжать приносить пользу «Зениту» и уверен, что я эту пользу принесу. Я думаю, что в ближайшее время будет информация по этому поводу.

– Вы считаете себя легендой «Зенита»?

– Легендой – нет. Считаю, что каждый вносит тот вклад, который может внести согласно своим каким‑то характеристикам, своему физическому состоянию. Уверен, что в будущем сезоне я могу помочь команде, чтобы дальше продолжать добиваться побед, стремиться к чемпионству. Силы и мотивация у меня есть. Надеюсь, что все будет хорошо в этом плане, – сказал Ерохин. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Ерохин
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

Если Зенит не предложит ему контракт, то это будет просто бредом, как мне видится.
ОтветКамбоджа Иванов
Ему 36 !!! Дальше то что ???
40 предлагать мертвецам ??
ОтветKit97
Саня легенда! Заслужил и любовь болельщиков и новый контракт.
Саня настоящая легенда клуба, его отношение к игре, к виражу говорит о многом, заслуживает еще 1-2 года контракта
ОтветHardcore Avenger
Бразильцы удивляются пахоте Ерохина на тренировках...
Замечательный человек и футболист, контракт с клубом нужно продлять! Настоящий джокер Зенита, сколько победных голов он забил, выходя на замену!
На 10-15 минут физухи ему хватит, а больше ему и не требуется))
прибедняется, Ерохин столько очков важных принес Зениту и при том в самые сложные моменты...
Ероха народная легенда Зенита. Уникум, такой плана легенды нет ни у одного клуба в мире. Если ему не поставят памятник, это будет позор Зениту, окончательный.
Легенда не обязательно должен быть лучшим из лучшим. Ерохин и Кержаков настоящие легенды Зенита. Оба скромничают.
Лучше закончить карьеру вот так - чемпионским голом.

Как ни крути, если в новом сезоне Зениту опять понадобится Ерохин, значит дела совсем плохи.
