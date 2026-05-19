Ерохин не считает себя легендой «Зенита»: «Свой вклад вносит каждый. Уверен, что могу помочь команде в будущем сезоне, силы и мотивация у меня есть»

Александр Ерохин: я бы очень хотел остаться в «Зените».

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил о желании продолжить карьеру в петербургском клубе.

Действующий контракт 36-летнего футболиста рассчитан до конца этого сезона.

– Вы останетесь в «Зените»?

– Я бы очень этого хотел.

– После вашего забитого мяча в ворота «Сочи» вам не предложили новый контракт?

– Я думаю, что сейчас как раз будет время, чтобы обсудить и уже прийти к общему мнению. Конечно, со своей стороны я бы хотел продолжать приносить пользу «Зениту» и уверен, что я эту пользу принесу. Я думаю, что в ближайшее время будет информация по этому поводу.

– Вы считаете себя легендой «Зенита»?

– Легендой – нет. Считаю, что каждый вносит тот вклад, который может внести согласно своим каким‑то характеристикам, своему физическому состоянию. Уверен, что в будущем сезоне я могу помочь команде, чтобы дальше продолжать добиваться побед, стремиться к чемпионству. Силы и мотивация у меня есть. Надеюсь, что все будет хорошо в этом плане, – сказал Ерохин.