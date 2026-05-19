Сака, Райс, Габриэл, Райя, Тимбер попали бы в состав «Непобедимых» из нынешнего «Арсенала» по версии Виейра: «Выберу Венгера в качестве тренера»
Бывший полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра составил объединенный стартовый состав из игроков команды «Непобедимых» сезона-2003/04 и нынешнего состава клуба.
Француз включил в свою команду пять игроков современного «Арсенала».
«Думаю, Райя в воротах вместо Леманна. Тимбер справа в защите – он мне очень нравится, думаю, он тоже может попасть в состав. Из пары Туре и Кэмпбелла я бы заменил одного – оставил бы Кэмпбелла, а вместо Туре поставил Габриэла.
Конечно, Эшли Коул – без вариантов, его не трогаем. Сака может попасть в состав на правом фланге вместо Юнгберга. В атаке мы не трогаем Тьерри Анри и Денниса [Бергкампа]. Деклан Райс вместо Жилберто, а слева остается Робер Пирес.
Думаю, Артета проделал действительно отличную работу, если вспомнить, какой команда была пару лет назад и где она находится сегодня.
Он также потратил много денег. Что касается Арсена [Венгера], то именно он подписал меня и Тьерри на очень выгодных условиях, поэтому я выберу Арсена в качестве тренера», – сказал Виейра в эфире Sky Sports.
Итоговый состав (4-4-2): Райя; Тимбер, Кэмпбелл, Габриэл, Коул; Сака, Райс, Виейра, Пирес; Анри, Бергкамп.
Ну а так, как будто слишком много игроков из нынешней команды взял, тот состав был просто мечта.
На самом деле я бы лично и Бергкампа не включал в состав, Патрик скорее по дружбе и за былые заслуги его приписал - конкретно в том сезоне он сильно просел. В атаке сияли по сути Анри и мушкетер, почти что с полтинником на двоих
Нашли алмаз на правый фланг защиты.