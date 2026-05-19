  • Сака, Райс, Габриэл, Райя, Тимбер попали бы в состав «Непобедимых» из нынешнего «Арсенала» по версии Виейра: «Выберу Венгера в качестве тренера»
Виейра порассуждал, кто из нынешнего «Арсенала» попал бы в состав Непобедимых.

Бывший полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра составил объединенный стартовый состав из игроков команды «Непобедимых» сезона-2003/04 и нынешнего состава клуба.

Француз включил в свою команду пять игроков современного «Арсенала».

«Думаю, Райя в воротах вместо Леманна. Тимбер справа в защите – он мне очень нравится, думаю, он тоже может попасть в состав. Из пары Туре и Кэмпбелла я бы заменил одного – оставил бы Кэмпбелла, а вместо Туре поставил Габриэла.

Конечно, Эшли Коул – без вариантов, его не трогаем. Сака может попасть в состав на правом фланге вместо Юнгберга. В атаке мы не трогаем Тьерри Анри и Денниса [Бергкампа]. Деклан Райс вместо Жилберто, а слева остается Робер Пирес.

Думаю, Артета проделал действительно отличную работу, если вспомнить, какой команда была пару лет назад и где она находится сегодня. 

Он также потратил много денег. Что касается Арсена [Венгера], то именно он подписал меня и Тьерри на очень выгодных условиях, поэтому я выберу Арсена в качестве тренера», – сказал Виейра в эфире Sky Sports. 

Итоговый состав (4-4-2): Райя; Тимбер, Кэмпбелл, Габриэл, Коул; Сака, Райс, Виейра, Пирес; Анри, Бергкамп.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37333 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
Райя вместо Леманна, чтобы в финале ЛЧ играть в полном составе))

Ну а так, как будто слишком много игроков из нынешней команды взял, тот состав был просто мечта.
Да ну какая мечта, романтизируете , батенька. Не считая вышеупомянутых игроков отметить можно вечнозапасных Вильтора и Эду, в большей степени камерунца Лорана. Рэйес и Клиши только адаптировались без особого вклада в игру команды. Парлор и Киоун уже ехали с ярмарки, Фабрегасу молоко на губах подтирали) Цыган и Кану так же не сильно запомнились в том сезоне. Ну а ДЕВЯТКА ВЕЛИКОЙ КОМАНДЫ ФРЭНСИС ДЖЕФФЕРС вообще поехал обратно в Эвертон))

На самом деле я бы лично и Бергкампа не включал в состав, Патрик скорее по дружбе и за былые заслуги его приписал - конкретно в том сезоне он сильно просел. В атаке сияли по сути Анри и мушкетер, почти что с полтинником на двоих
Тимбера не хватает сейчас.
Нашли алмаз на правый фланг защиты.
100%
И скромно включил себя, не упомянув об этом :)
справедливости ради, Зубименди или Льюис Скелли и рядом не стоят с Виейра. И даже Томас Парти в прайме
Капитан и топовый цп лиги - странно было бы не включить себя в состав)
Райя Габриэль и Райс без вопросов и Салиба еще
Кэмпбелл был монументальной фигурой. Сложно его сдвинуть. Посмотрим через 5-10 лет: Салиба и Габриэль могут переплюнуть их наследие (Туре-Сол) и защиты всей пьяной гвардии.
Думаю, правильнее было бы «Меня опускаем на место Жильберто в опорку, а Райс на мое место в центре полузащиты»👍🏻
Кстати, все по делу. Ну Тимбер под сомнением, если только
