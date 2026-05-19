Сака, Райс, Габриэл, Райя, Тимбер попали бы в состав «Непобедимых» из нынешнего «Арсенала» по версии Виейра: «Выберу Венгера в качестве тренера»

Виейра порассуждал, кто из нынешнего «Арсенала» попал бы в состав Непобедимых.

Бывший полузащитник «Арсенала » Патрик Виейра составил объединенный стартовый состав из игроков команды «Непобедимых» сезона-2003/04 и нынешнего состава клуба.

Француз включил в свою команду пять игроков современного «Арсенала».

«Думаю, Райя в воротах вместо Леманна . Тимбер справа в защите – он мне очень нравится, думаю, он тоже может попасть в состав. Из пары Туре и Кэмпбелла я бы заменил одного – оставил бы Кэмпбелла , а вместо Туре поставил Габриэла .

Конечно, Эшли Коул – без вариантов, его не трогаем. Сака может попасть в состав на правом фланге вместо Юнгберга. В атаке мы не трогаем Тьерри Анри и Денниса [Бергкампа]. Деклан Райс вместо Жилберто, а слева остается Робер Пирес.

Думаю, Артета проделал действительно отличную работу, если вспомнить, какой команда была пару лет назад и где она находится сегодня.

Он также потратил много денег. Что касается Арсена [Венгера], то именно он подписал меня и Тьерри на очень выгодных условиях, поэтому я выберу Арсена в качестве тренера», – сказал Виейра в эфире Sky Sports.

Итоговый состав (4-4-2): Райя; Тимбер, Кэмпбелл, Габриэл, Коул; Сака, Райс, Виейра, Пирес; Анри, Бергкамп.