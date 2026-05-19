«Бенфика» может назначить Аморима или Марку Силву после ухода Моуринью в «Реал» (Sky Sports)

Аморим может возглавить «Бенфику» после Моуринью.

Стало известно, кто может сменить Жозе Моуринью на посту главного тренера «Бенфики».

Ранее сообщалось, что 63-летний специалист близок к назначению в «Реал ».

По информации Sky Sports, после ухода Моуринью португальский клуб постарается назначить Марку Силву или Рубена Аморима .

Последним местом работы Аморима был «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял с ноября 2024 года по январь 2026-го. Силва работает в «Фулхэме » с 2021-го.