  • Паршивлюк поддержал мнение Смолова о «Динамо»: «Команда такого уровня и амбиций не может радоваться, что отобрала титул у «Краснодара»
Бывший защитник и тренер «Динамо» Сергей Паршивлюк не оценил эмоциональное празднование команды победы над «Краснодаром» (2:1).

Бело-голубые выиграли на своем поле в матче 29-го тура Мир РПЛ (2:1). Этот результат позволил «Зениту» обойти «Краснодар» в таблице за тур до конца сезона и в итоге стать чемпионом страны.

До этого другой экс-футболист «Динамо» Федор Смолов признался, что ему не понравилось поведение команды после победы над «быками».

«На Смолова набросились по поводу его высказываний о «реваншистских» настроениях «Динамо», мол, клуб помог отобрать чемпионство у «Краснодара». Здесь я солидарен с Федей. 

Команда уровня и амбиций «Динамо» не может радоваться, что у кого-то отобрала чемпионство. Вы за три дня до этого проиграли свой финал [в Кубке], когда сами претендовали на трофей.

А теперь вы радуетесь, что за что-то там вернули. Мы ничего не возвращаем. Когда мы проиграли «Краснодару» в борьбе за чемпионство [в 2024-м], мы мало того, что упустили титул, так еще и «быков» пропустили вперед в таблице.

Да, «Динамо» должно было выходить на игру с задачей победить, решить какие-то свои задачи, но быть довольным тем, что вы кому-то отомстили, неправильно и некорректно», – сказал Паршивлюк в итоговом по сезону РПЛ выпуске «Смол ФМ».

Источник: «Смол ФМ»
В России по ходу вообще лучше не радоваться, чтобы не выделяться. Даже если вы спортсмены и выиграли матч. А они еще и голы празднуют, вообще оборзели
Ответusen
Россия для грустных:(
Поэтому сам Смолов за Динамо так долго и не забивал - не хотел радоваться...
Что за бред. Как можно не радоваться победе. Тем более победе над лидером, которому ещё и уступили в кубке перед этим
Так в том и дело. Он и Смолов не из-за радости Динамо негодуют а из-за того что помимо радости от победы и тренер и игроки стали говорить что они рады "отомстить" "вернуть должок" и т.д. И в прошлом году Гусев заявлял что Динамо настроено "отомстить" за упущенный титул. Просто порадуйтесь победе над чемпионом, но не надо радоваться что кому то сделали плохо помимо проигрыша в честном соревновании (мол рады что Зенит золото выйграл а не Краснодар из-за того что Краснодар когда то их обыграл когда боролся как и Динамо за победу в РПЛ и за победу в кубке)
Радоватся чужим неудачам, а не своим достижениям, не самое благородное занятие. А победа в одной игре, не Бог весть какое достижение.
Вспоминая тот самый матч в Краснодаре...
Один удалился за 2 жк, выйдя на замену по-моему, другой после игры улыбался
Лучший комментарий)
А нам рассказывают сидят, что можно, а что нельзя
а, что нужно было проиграть? странно как-то.
Уже и радоваться победе над чемпионом (тогда ещё) нельзя...
Что за своеобразные понятия у Паршивлюка?
То есть Вы не поняли, о чем сказал Сергей, а своеобразные понятия у него?)
Ещё один клоун. Видно затаил обиду после того, как его турнули с ТШ.
Обыграл Краснодар - возрыдай от сожаления. Это аксиома. Нельзя их радостно обыгрывать. Это и не победа, это поражение всего российского футбола. И даже более того!
клоунада, иначе не скажешь. ладно Смолов - он а принципе за Краснодар, но Паршивлюк-то чему подгавкивает? дураку понятен контекст и подтекст этой победы. даже если забыли про Краснодар-Динамо в последнем туре двухлетней давности - вот только что эти команды сыграли от ножа в Кубке, недели не прошло, рубились зло и достойно, и Краснодар не пустил Динамо в финал - так почему ж Динамо не радоваться теперь, что выиграли и насолили им наконец?! нужно еще разжевывать?
Так Паршивлюк в том матче удалился, выйдя на замену. А сейчас подгавкивает.
Если бы Динамо сыграло вничью, тогда ещё можно понять Смолова и Паршивлюка. Но Динамо вырвало победу на последних минутах, так что радость вполне объяснимая. Но даже если они радовались тому что скорее всего лишили принципиального соперника чемпионства, то что в этом такого? Знаю в футболе считается обидным, когда у тебя в гостях соперник оформляет чемпионство. Так что радость от того, что ты обломал соперника с чемпионством тоже имеет право быть. И почему людей вообще волнует мнение какого-то Смолова?
Да и не Смолофф это никакой, а Шмолоф)
3 года подряд чампионство определяется матчем Динамо-Краснодар. Пока 2-1 в пользу Зенита.
