Паршивлюк поддержал мнение Смолова о «Динамо»: «Команда такого уровня и амбиций не может радоваться, что отобрала титул у «Краснодара»

Паршивлюк поддержал мнение Смолова о «Динамо».

Бывший защитник и тренер «Динамо» Сергей Паршивлюк не оценил эмоциональное празднование команды победы над «Краснодаром » (2:1).

Бело-голубые выиграли на своем поле в матче 29-го тура Мир РПЛ (2:1). Этот результат позволил «Зениту » обойти «Краснодар» в таблице за тур до конца сезона и в итоге стать чемпионом страны.

До этого другой экс-футболист «Динамо» Федор Смолов признался, что ему не понравилось поведение команды после победы над «быками».

«На Смолова набросились по поводу его высказываний о «реваншистских» настроениях «Динамо», мол, клуб помог отобрать чемпионство у «Краснодара». Здесь я солидарен с Федей.

Команда уровня и амбиций «Динамо » не может радоваться, что у кого-то отобрала чемпионство. Вы за три дня до этого проиграли свой финал [в Кубке], когда сами претендовали на трофей.

А теперь вы радуетесь, что за что-то там вернули. Мы ничего не возвращаем. Когда мы проиграли «Краснодару» в борьбе за чемпионство [в 2024-м], мы мало того, что упустили титул, так еще и «быков» пропустили вперед в таблице.

Да, «Динамо» должно было выходить на игру с задачей победить, решить какие-то свои задачи, но быть довольным тем, что вы кому-то отомстили, неправильно и некорректно», – сказал Паршивлюк в итоговом по сезону РПЛ выпуске «Смол ФМ» .