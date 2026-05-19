Смолов о «Зените»: «Кисляк может Барриоса заменить, но его сложнее забрать, чем Тюкавина из «Динамо». Команде явно не хватает вариативности в завершающей стадии»

Бывший нападающий «Динамо» Федор Смолов назвал российских игроков, которые могли бы усилить «Зенит».

«Кисляк может Барриоса заменить [в «Зените»], просто, думаю, сложнее забрать Кисляка из ЦСКА, чем Тюкавина из «Динамо». Мне кажется, это то, чего «Зениту» явно не хватает, какой-то вариативности в завершающей стадии, непосредственно в штрафной, каких-то комбинационных вещей от нападающего. Саша [Соболев] долго набирал форму и все равно в итоге проявил свои лучшие качества в другом футболе.

То есть «Зенит» играет более прямолинейно, вертикально где-то лишний раз. А именно потенциал игры комбинационной, используя лучшие качества того же Вендела, Луиса Энрике, Педро и Глушенкова, – мне кажется, в этом плане точно Костя там больше подойдет», – сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Sports.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Смол ФМ»
Ахахаха «заменить Барриоса». Ахахаха.
Ответ
Реально смешно, Кисляк ведь намного лучше
Смолов:"Команде явно не хватает вариативности в завершающей стадии..."
Паненку никто не исполняет...
Ответ
Для этого можно вернуть из аренды Ренана😄

https://sport24.ru/football/news-2023-07-15-renan-video-penalti-renan-zenit-video-gola-renan-penalti-zenit-superkubok-renan-panenka-video-renan-panenka-superkubok?ysclid=mpcr2gkbb8921666650
да, нужен быстрый нападающий... аля Кержаков, Халк, Азмун, Малком... и это не замена Соболева, они оба могут быть полезны... как Дзюба-Халк, или Дзюба-Азмун
Ответ
Только Соболь очень сильно не дотягивает до того же Дзюбы
Ответ
это да, но что имеем, то имеем... никого лучше Соболева сейчас нет, такого плана
С чего он взял, что Тюкавина легко взять. По себе Федя судить не надо. Константин явно не является перекат поле, как некоторые, поменявшие несколько клубов.
по себе пусть не судит людей. Сам продавался легко
Что то муж ельцинской внучки в последнее время вообще рот не закрывает. Пригласите его уже на матч тв экспертом по паненкам.
Кисляк в Зенит? Ну, только если в обмен на Алипа и доплату Шевелеву)))
Ответ
🤝
Да кто знает, может его Шавелев тоже обменять захочет, в FM новую стратегию разработает
После обмена Дивеева на Лусиано, думаю
нескоро будут трансферы из ЦСКА в Зенит.
Зенит о смолове:" ПНХ!"
