Смолов о «Зените»: «Кисляк может Барриоса заменить, но его сложнее забрать, чем Тюкавина из «Динамо». Команде явно не хватает вариативности в завершающей стадии»

Смолов о «Зените»: Кисляка забрать сложнее, чем Тюкавина.

Бывший нападающий «Динамо» Федор Смолов назвал российских игроков, которые могли бы усилить «Зенит».

«Кисляк может Барриоса заменить [в «Зените »], просто, думаю, сложнее забрать Кисляка из ЦСКА , чем Тюкавина из «Динамо». Мне кажется, это то, чего «Зениту» явно не хватает, какой-то вариативности в завершающей стадии, непосредственно в штрафной, каких-то комбинационных вещей от нападающего. Саша [Соболев] долго набирал форму и все равно в итоге проявил свои лучшие качества в другом футболе.

То есть «Зенит» играет более прямолинейно, вертикально где-то лишний раз. А именно потенциал игры комбинационной, используя лучшие качества того же Вендела, Луиса Энрике, Педро и Глушенкова, – мне кажется, в этом плане точно Костя там больше подойдет», – сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Sports.