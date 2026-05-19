Роберто Мартинес: «Роналду – образцовый капитан. К нему предъявляются те же требования, что и к другим игрокам, у него такая же конкуренция за попадание в сборную»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о вызове Криштиану Роналду на чемпионат мира.

41-летний нападающий был включен в заявку на ЧМ-2026.

– Криштиану, скорее всего, примет участие в своем последнем чемпионате мира. И у мира большие ожидания. Но очевидно, что он играет важную роль в раздевалке и на поле. В какой роли вы хотите его увидеть?

– Я надеюсь, что он будет играть ту же роль, что и в последние три года, которые я провел в национальной команде. Я много говорил о Криштиану.

Если говорить о нем, то есть два игрока. Есть икона мирового футбола, о котором все болельщики по всему миру имеют свое мнение, все понимают, что он привносит в футбол. А еще есть наш капитан. К нему предъявляются те же требования, что и к другим игрокам, у него такая же конкуренция за попадание в сборную...

Для меня он образцовый капитан. Он сыграл очень важную роль в победе в Лиге наций, и мы хотим, чтобы сейчас он проявил такой же уровень ответственности и был примером в раздевалке, – сказал Мартинес. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Record
Роналду пригодился абсолютно любой сборной...НО...если бы он был другого склада характера, если бы был как батя для других футболистов, был согласен выходить минуте на 70-й, под стандарты, навесы и дожать подуставшего соперника. Тогда бы ему с его скилами, даже в 40, цены бы не было. А так, пользы гораздо меньше чем негатива от его присутствия в команде.
ОтветПокерный Футбол
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Попахивает шлифовкой ИИ, друг))
Роналду и Месси едут на свой последний ЧМ. Давайте запомним эту эпоху. Хейтеры Роналду, вы через несколько лет угомонитесь и повзрослеете, а потом своим детям и внукам будете рассказывать о том, что застали величайшую эпоху в истории. Только интернет всё помнит. Так что ведите себя прилично.
Как круто, что игру обоих удалось наблюдать вживую на ЧМ в России.
Да, повезло, конечно. На всю жизнь воспоминания.
будем откровенны , с него песок уже сыпется . Даже в 44 лиг мира не вывозит , а тут ЧМ , ну вы серьёзно?))
Комментарий скрыт
"Роналду - образцовый капитан"

Странно слышать это через 3 дня после того, как этот "образцовый капитан" отказался выходить за серебром.
А ещё Мартинесу стоит посмотреть интервью Роналду Пирсу Моргану, чтобы понять, какой из него капитан и образец для подражания
Если не будет пенальти, или победы на ЧМ - вы его не увидите. Даже на награждение за второе место не придет.
Комментарий скрыт
Так он и не придёт, так как до сих пор выпрашивает пенку на Евро-2024.
Я сделаю ставку, что КР7 провалит турнир как и сборная Португалии, После этого чм, Роналду вывлит тонну критики на всех в мире.
Пойдёт в очередной раз к Пирсу Моргану и расскажет о том, какой он хороший, а у него все виноваты. В последнее время Роналду всё больше превращается в Денисова.
Конго и Узбекистану приготовиться ощутить на себе великую клубничную силу этого капитана👍
Узбекистану удачи! 💪💪
Это перевод такой или я не понял.
Икона мирового футбола - это он про Месси?
А зачем фразу про своего капитана начинать с Месси?
Роберто скажи честно что ты не можешь его не взять, просто не можешь)
Образцовый якорь, тянущий ко дну сборную.
