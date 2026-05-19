Дркушич о Дуране: «Джон заслужил медаль, ведь был частью «Зенита». Он не приехал на последний матч, но мы все выиграли чемпионство, так что рад за каждого»

Защитник «Зенита » Ванья Дркушич заявил, что Джон Дуран также заслуживает золотую медаль чемпионата России.

Колумбийский нападающий был арендован петербуржцами зимой у «Аль-Насра » до конца сезона.

«Да, Дуран не приехал на последний матч. Но мы все выиграли чемпионство, так что рад за каждого.

Конечно, Джон заслужил медаль, ведь был частью команды. Но я не понял, почему у него не получилось тут», – сказал Дркушич.