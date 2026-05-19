Дркушич о Дуране: «Джон заслужил медаль, ведь был частью «Зенита». Он не приехал на последний матч, но мы все выиграли чемпионство, так что рад за каждого»
Защитник «Зенита» Ванья Дркушич заявил, что Джон Дуран также заслуживает золотую медаль чемпионата России.
Колумбийский нападающий был арендован петербуржцами зимой у «Аль-Насра» до конца сезона.
«Да, Дуран не приехал на последний матч. Но мы все выиграли чемпионство, так что рад за каждого.
Конечно, Джон заслужил медаль, ведь был частью команды. Но я не понял, почему у него не получилось тут», – сказал Дркушич.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
а этот в 20 лет получил зарплату 20 лямов евро, башка слетела напрочь