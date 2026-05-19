Дегтярев может вручить трофей победителю Кубка России: «Почему нет? Если пригласит РФС. А он что, может не пригласить? На игру пойду обязательно»

Дегтярев может вручить трофей победителю Кубка России.

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал, что может вручить победителю Фонбет Кубка России трофей.

В суперфинале турнира встретятся «Спартак » и «Краснодар ». Матч пройдет на стадионе «Лужники» 24 мая.

– Пойду на игру обязательно.

– Кубок будете вручать?

– А почему нет? Если пригласит РФС . А он что, может не пригласить (смеется)? И прекрасно, что ожидается большое количество зрителей, – сказал Дегтярев.