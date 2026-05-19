Аршавин о школе: «Учительница литературы смогла заинтересовать меня, я хорошо читал стихи, хотя поначалу отношения не заладились. Недавно с ней увиделись, тепло обнялись»

Аршавин вспомнил, как учительница зародила в нем интерес к литературе.

Бывший футболист сборной России и заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился воспоминаниями об учебе в школе.

Во вторник в Тульской области проходит Всероссийский съезд учителей физической культуры.

«Вспоминается учитель по литературе, с которым поначалу отношения не заладились, но она смогла заинтересовать меня, я хорошо читал стихи. Если не ошибаюсь, она была жената на футболисте. Недавно с ней увиделись, тепло обнялись. Хотя я и не любил читать и в школе читал мало, именно она зародила во мне интерес к литературе.

Надеюсь, чем будет больше детей приходить в футбол, тем КПД математически будет выше. В СССР больше детей занималось спортом, результаты были лучше. Потом система была разрушена, и сейчас то время, когда она восстанавливается. Раньше из школы выходишь – поставил на асфальте два рюкзака и играешь в футбол. И на щебенке играли, и во дворах. Был рекорд, что в одной точке у нас за перемену 13 мячей забрали.

На большинство футболистов смотрю в академии, они не могут делать простых вещей – координация, чувство тела. Для современных детей это проблема. На физкультуре меня в первом классе учили делать кувырок, думал еще, зачем этому учат. А из школы меня выгнали во втором классе. А сегодня из выпускного года академии «Зенита » человека три на пятерку выполнят кувырок, большая часть получит двойки, а еще пара человек сломается, придется их везти на МРТ», – сказал Аршавин.