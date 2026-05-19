Роналду вызван на 6-й чемпионат мира – еще никто не участвовал в этом турнире больше 5 раз. Форварду сборной Португалии 41 год

Криштиану Роналду вызван на шестой чемпионат мира.

41-летний нападающий «Аль-Насра » попал в заявку сборной Португалии на ЧМ-2026 . Ранее он играл на мировом первенстве в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.

Еще не один футболист не принимал участия в шести розыгрышах этого турнира. Помимо Роналду, на пяти чемпионатах мира выступали Антонио Карбахаль, Рафаэль Маркес, Лотар Маттеус, Андрес Гуардадо и Лионель Месси.