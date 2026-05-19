  • Роналду вызван на 6-й чемпионат мира – еще никто не участвовал в этом турнире больше 5 раз. Форварду сборной Португалии 41 год
41-летний нападающий «Аль-Насра» попал в заявку сборной Португалии на ЧМ-2026. Ранее он играл на мировом первенстве в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах. 

Еще не один футболист не принимал участия в шести розыгрышах этого турнира. Помимо Роналду, на пяти чемпионатах мира выступали Антонио Карбахаль, Рафаэль Маркес, Лотар Маттеус, Андрес Гуардадо и Лионель Месси.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Месси ж тоже с 2006 играет
Тоже будет 6-й ЧМ

А вообще потрясающе стабильные ребята, тот же Марко Ройс на ЧМ так и не поехал из-за травм, да и любая сборная не всегда может туда попасть (та же Италия без ЧМ с 2014)

П. С.: Модрич играет за Хорватию с 2006, но в 2010 не пробились, уступив Англии и пропустив Украину
Можно будет и после его смерти его прах возить с собой на ЧМ, как талисман и символ сборной, пользу примерно такую же принесёт как и сейчас
Чуйка подсказывает,😇 что это предпоследний ЧМ для КР.☝️😁
Я бы так не зарекался. В Саудии он ещё года 4 пешком походит, и поедет на 7-й чемпионат. А потом уедет куда нибудь в Австралию, и там ещё года 4. Так что до 2034 года Португалии точно ничего не светит. Дальше, даст бог дед уже сам не осилит.
После Австралии еще в МЛС можно на года 3-4, чтобы стату набить. В общем, впереди у него еще не хилая часть карьеры
Для Ронаоду это не очень хорошо. То как у него заплетаются ноги в арабской лиге видит ограниченное количество зрителей. На ЧМ это увидят все. Не самой лучшее завершение карьеры.
Это видели ещё на предыдущем ЧМ
Старина и на 7 ЧМ поедет
для Месси тоже 6-й чемпионат мира. нет разве?

ведь он тоже едет в Северную Америку.
Скорее из за того, что еще окончательно не утвержден список сборной Аргентины
Он не едет. Он уже там.
На фоне вызова Неймара даже говорить что-то неудобно. У Португалии все равно нет ещё какого-то центрфорварда лучше
Ну и не будет, если не пробовать других, более молодых. Конечно Роналдо может забить и не один мяч, в особенности в группе, но он не способен прессинговать, как тот же Рамуш. Возможно, с такой полузащитой им и не нужен забивной форвард. Даже на прошлом чм было видно, что Криштиану тянет их вниз.
Роналдо сейчас разве что забить на диету может. Великий бразильский нападающий уже давно на пенсии.))
Ща пацаны с диванов пояснят ему за этот вызов и продолжение карьеры - а они не могу ошибаться .
Мой диван - мои правила)
Бедолаги из сборной Португалии с таким якорем на ЧМ ехать.. состав у них топовый
У Португальцев всегда практически состав топовый, если смотреть на имена и названия клубов, за которые выступают. А наковыряли только одно Евро в лайтовой сетке.
Бельгия с похожим составом или Англия ни на что не наковыряли.
Оказывается, ещё и Буффон и Очоа тоже были в составах на 5 чемпионатах мира, только не на каждом сыграли.
Даже интересно стало, кто Буффона на баночку посадил
Здоровье, вроде, подвело. Иначе никак!
