Роналду вызван на 6-й чемпионат мира – еще никто не участвовал в этом турнире больше 5 раз. Форварду сборной Португалии 41 год
41-летний нападающий «Аль-Насра» попал в заявку сборной Португалии на ЧМ-2026. Ранее он играл на мировом первенстве в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.
Еще не один футболист не принимал участия в шести розыгрышах этого турнира. Помимо Роналду, на пяти чемпионатах мира выступали Антонио Карбахаль, Рафаэль Маркес, Лотар Маттеус, Андрес Гуардадо и Лионель Месси.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Тоже будет 6-й ЧМ
А вообще потрясающе стабильные ребята, тот же Марко Ройс на ЧМ так и не поехал из-за травм, да и любая сборная не всегда может туда попасть (та же Италия без ЧМ с 2014)
П. С.: Модрич играет за Хорватию с 2006, но в 2010 не пробились, уступив Англии и пропустив Украину
ведь он тоже едет в Северную Америку.