  • Лаутаро назвал Кейна лучшим форвардом мира: «Ставлю его даже выше Холанда за то, как он контролирует мяч, связывает игру и читает ее, за игру головой. Феномен»
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес назвал лучшего форварда мира. 

Кто лучший центральный нападающий в мире?

Харри Кейн. Я ставлю его даже выше Холанда за то, как он контролирует мяч, как связывает игру и читает ее, за игру головой. Феномен, – сказал Лаутаро. 

Кейн забил 58 голов за «Баварию» в минувшем сезоне – рекорд среди игроков Бундеслиги за всю историю. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
Ну, это факт, Кейн - это голевая машина, он это уже всем доказал, сменил обстановку и из тепличной лучшей лиги мира (после ФНЛ) отчалил в чемпионат Германии и там и в ЛЧ уже не первый сезон всем всё доказывает!

Сейчас он явный фаворит на ЗМ и, если Англии дойдёт до полуфинала, то он абсолютно точно закрепится в этом статусе!
Топлю за Харри, он заслужил в этом сезоне, как никто другой!
Кейн лучше, жаль что поздно попал в топ клуб мог бы каждый год на зм претендовать,да и для футбола Гвардиолы он больше подходит чем Холланд, в свое время зря сити его не взяли
А я согласен
Кейн на голову выше всех, как минимум
Согласен с Лаутаро - Кейн, однозначно, на сегодня лучшая "девятка". Помимо ошеломительной статистики в этом сезоне, Кейн, в отличии от того же Холланда впечатляет своей вариативностью, техничностью и умением работать с мячом. В этом сезоне, он точно заслужил ЗМ
По стилю игры Лаути ближе всех к Кейну среди форвардов, жаль у него, правда проблемы с реализацией до сих пор. А вот Гарри - машина без слабых мест, кроме возраста.
ему раньше следовало уходить из тотенхема, сам виноват что поверил Леви и подписал длинный контракт, более идеального напа как он не существует, разве что бензема за пару сезонов до ухода из реала. в сравнение с холандом небо и земля, холанд бегун и замикатель, а кейн сам создаёт моменты, у него поставленный удар, хорошо играет головой, в опорной зоне хорошо обрабатывает.
Кейн действительно феноменальный центрфорвард и признание от другого великолепного нападающего Лаутаро Мартинеса дорогого стоит 👏🏼
