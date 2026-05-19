Лаутаро назвал Кейна лучшим форвардом мира: «Ставлю его даже выше Холанда за то, как он контролирует мяч, связывает игру и читает ее, за игру головой. Феномен»

Лаутаро назвал Кейна лучшим форвардом мира: ставлю его даже выше Холанда.

Нападающий «Интера » Лаутаро Мартинес назвал лучшего форварда мира.

– Кто лучший центральный нападающий в мире?

– Харри Кейн . Я ставлю его даже выше Холанда за то, как он контролирует мяч, как связывает игру и читает ее, за игру головой. Феномен, – сказал Лаутаро.

Кейн забил 58 голов за «Баварию» в минувшем сезоне – рекорд среди игроков Бундеслиги за всю историю.