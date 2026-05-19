Лаутаро назвал Кейна лучшим форвардом мира: «Ставлю его даже выше Холанда за то, как он контролирует мяч, связывает игру и читает ее, за игру головой. Феномен»
– Кто лучший центральный нападающий в мире?
– Харри Кейн. Я ставлю его даже выше Холанда за то, как он контролирует мяч, как связывает игру и читает ее, за игру головой. Феномен, – сказал Лаутаро.
Кейн забил 58 голов за «Баварию» в минувшем сезоне – рекорд среди игроков Бундеслиги за всю историю.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
Сейчас он явный фаворит на ЗМ и, если Англии дойдёт до полуфинала, то он абсолютно точно закрепится в этом статусе!
Топлю за Харри, он заслужил в этом сезоне, как никто другой!