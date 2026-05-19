«Динамо» предлагает Шварцу 1,7 млн евро в год («СЭ»)

Названы детали возможного контракта Шварца с «Динамо».

По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб предлагает немецкому специалисту, являющемуся одним из кандидатов на пост главного тренера, зарплату в размере 1,7 миллиона евро в год.

Также существует возможность подписания нового контракта с Роланом Гусевым , который возглавил команду после ухода Валерия Карпина.

По итогам минувшего сезона Мир РПЛ бело-голубые набрали 45 очков в Мир РПЛ и заняли 7-е место в турнирной таблице.