Роналду, Бруну, Витинья, Леау, Бернарду, Феликс, Невеш, Мендеш, Канселу – в заявке сборной Португалии на ЧМ-2026
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объявил заявку команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в Канаде, США и Мексике.
Сборная Португалии будет представлена 27 игроками.
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Силва («Спортинг»), Рикарду Велью («Генчлербирлиги»);
Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Матеуш Нунеш («Манчестер Сити»), Нелсон Семеду («Фенербахче»), Жоау Канселу («Барселона», аренда из «Аль-Хилаля»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Ренату Вейга («Вильярреал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Томаш Араужу («Бенфика»);
Полузащитники: Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Саму Кошта («Мальорка»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
Нападающие: Жоау Феликс («Аль-Наср»), Франсишку Тринкау («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Педру Нету («Челси»), Рафаэл Леау («Милан»), Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»).
На групповом этапе португальцы встретятся со сборными Демократической Республики Конго, Узбекистана и Колумбии.
скажи честно, сколько раз засмеялся, пока это писал?)
как 4 года назад Кристи принял роль запасного, не помнишь?)
Возможно как раз раскатится в июне.