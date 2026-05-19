  • Роналду, Бруну, Витинья, Леау, Бернарду, Феликс, Невеш, Мендеш, Канселу – в заявке сборной Португалии на ЧМ-2026
Назван состав сборной Португалии на ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объявил заявку команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в Канаде, США и Мексике.

Сборная Португалии будет представлена 27 игроками.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе СаВулверхэмптон»), Руй Силва («Спортинг»), Рикарду Велью («Генчлербирлиги»);

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Матеуш Нунеш («Манчестер Сити»), Нелсон СемедуФенербахче»), Жоау КанселуБарселона», аренда из «Аль-Хилаля»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Ренату ВейгаВильярреал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Томаш АраужуБенфика»);

Полузащитники: Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Саму КоштаМальорка»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Бруну ФернандешМанчестер Юнайтед»), Бернарду СилваМанчестер Сити»);

Нападающие: Жоау Феликс («Аль-Наср»), Франсишку ТринкауСпортинг»), Франсишку КонсейсауЮвентус»), Педру НетуЧелси»), Рафаэл ЛеауМилан»), Гонсалу ГедешРеал Сосьедад»), Гонсалу РамушПСЖ»), Криштиану РоналдуАль-Наср»).

На групповом этапе португальцы встретятся со сборными Демократической Республики Конго, Узбекистана и Колумбии.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Португальской футбольной федерации
Полузащита конечно волшебная - Бруно, Невеш и Витинья
ОтветЖан Вальжан
Комментарий скрыт
ОтветЖан Вальжан
Комментарий скрыт
Вместо Гедеша лучше бы Педру Гонсалвеша взяли из Спортинга
ОтветДядя ТУРА
Странно почему его нет ,и чистого форварда нет, как раньше Гомеш или Паулета ,Рамуш со скамейки не вылезает,да и игроков в центра не так много в составе
ОтветDjavadovic
А кого? У портков последние 20 лет проблемы с центр нападом, играют посредственные игроки типа уго Алмейды, Эдера, андре силвы, поштиги, варелы, лидсона, оливейры. И даже сейчас играет 41 летний роналду, а на скамейке жесткий лавочник из псж, которому Энрике предпочитает молодняк типа мбайе, маюлю и тд
Не видел Роналдо с ЧЕ, но включив финал лч2 азии увидел что Криштиано выглядит на футбольном поле уже совсем неважно, поэтому надеюсь ему хватит разума и опыта принять на себя наконец то роль запасного ветерана, готового выйти и помочь команде в нужный момент, а не ставить себя в старте независимо от игры своей,тогда Португалию ждет провал если он этого не осознает.
Ответoleg557
"поэтому надеюсь ему хватит разума и опыта принять на себя наконец то роль запасного ветерана, готового выйти и помочь команде в нужный момент, а не ставить себя в старте независимо от игры своей"
скажи честно, сколько раз засмеялся, пока это писал?)
как 4 года назад Кристи принял роль запасного, не помнишь?)
ОтветБорис_1117003684
Последний турнир за сборную у человека, я думаю в глубине души сам понимает, что он уже даже на половину не тот что раньше
Самая мощная с отрывом полузащита в мире
ОтветИ здесь и там
Комментарий скрыт
ОтветИ здесь и там
ну с отрывом переборщил. у испанцев тоже прекрасная
Ле шанс финаль...
26 игроков которые помешают Роналду стать ЧМ. Классика 😒
Там Кафанов что ли на полставки подрабатывает? Зачем 4 вратаря?
ОтветSerge Vendino
4 вратарь будет личным шашлычником для Роналду
Если Роналду снова будет выходить в старте, то ничего португалы не добьются. Кришу надо погасить свое эго, сам должен понимать, что годы берут свое и он уже не тянет
ОтветВ поисках смысла
Ну в Лиге Наций смотрелся бодро в том году.
Возможно как раз раскатится в июне.
Эх, к такому то составу да пикового бы Роналду....
Ответster3
Он уже на пике.. На крутом пике.. 0 трофеев из 14.. И это в самой СА.. ☝️🤣
Читаю фамилии и как будто титры бразильского сериала вечером по первому каналу из 2002 года
ОтветРафик Маркес
Гильермо Капетильо) Это правда, скорее, из 1992)
