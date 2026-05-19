Роналду, Бруну, Витинья, Леау, Бернарду, Феликс, Невеш, Мендеш, Канселу – в заявке сборной Португалии на ЧМ-2026

Назван состав сборной Португалии на ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объявил заявку команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в Канаде, США и Мексике.

Сборная Португалии будет представлена 27 игроками.

Вратари : Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон »), Руй Силва («Спортинг»), Рикарду Велью («Генчлербирлиги »);

Защитники : Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Матеуш Нунеш («Манчестер Сити»), Нелсон Семеду («Фенербахче »), Жоау Канселу («Барселона », аренда из «Аль-Хилаля »), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Ренату Вейга («Вильярреал »), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Томаш Араужу («Бенфика »);

Полузащитники: Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Саму Кошта («Мальорка »), Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед »), Бернарду Силва («Манчестер Сити »);

Нападающие : Жоау Феликс («Аль-Наср»), Франсишку Тринкау («Спортинг »), Франсишку Консейсау («Ювентус »), Педру Нету («Челси »), Рафаэл Леау («Милан »), Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад »), Гонсалу Рамуш («ПСЖ »), Криштиану Роналду («Аль-Наср »).

На групповом этапе португальцы встретятся со сборными Демократической Республики Конго, Узбекистана и Колумбии.