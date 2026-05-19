В турнирах УЕФА не будут удалять игроков, прикрывающих рты во время конфликтов в следующем сезоне. Союз может обсудить введение этого правила в будущем

Ранее стало известно, что на ЧМ-2026 будут удалять игроков, прикрывающих рот во время конфликтов. При этом Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) не сделал это правило обязательным для применения во всех соревнованиях.

Как сообщает The Guardian, в среду в Стамбуле состоится последнее в этом сезоне заседание исполнительного комитета УЕФА, и изменения правил в повестку дня не включены. Комитет по клубным соревнованиям на следующей неделе утвердит правила проведения мужских и женских турниров на следующий сезон, существенных изменений не ожидается.

Таким образом, в турнирах под эгидой УЕФА пока не будут удалять игроков, прикрывающих рты. 

Источники в союзе отметили, что их судейский комитет будет следить за тем, какую роль будут играть новые правила на чемпионате мира. В будущем УЕФА может обсудить введение этих правил в своих соревнованиях. 

Напомним, ранее вингера «Бенфики» Джанлуку Престианни дисквалифицировали на 6 матчей (3 из них условно) за «гомофобные оскорбления» в адрес вингера «Реала» Винисиуса во время матча Лиги чемпионов. Во время конфликта Престианни прикрывал рот футболкой.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
А если жопу будут прикрывать?
ОтветPtюch
Нет, сразу пенальти и удаление. Инклюзивность и прозрачность во всём!
ОтветPtюch
Нельзя прикрывать жопу, это не толерантно к геям😁👌
Разгорается конфликт, один из игроков деликатно прикрывает рот, когда чувствует позыв к отрыжке (ибо так его воспитали), а судья ему красную: вон отсюда!
ОтветLionel Andres Messi 10
Вспотела верхняя губа, вытер ладонью - красную. Высморкался, прикрыв ноздрю (при желании на ВАР могут разглядеть прикрытый рот) - бан. Короче, раздолье, нашим судья это правило понравится)
Ответверсус вульгарис
почесал филей - дисква до конца сезона)
А как определять в конфлиете или нет. Вот идет он и кашлянкл а рядом нигга валяется.. Рот прикрыл -Красная.
Ответfilippa
Какой-то детский сад
Балбес из "Бенфики" кашлял? Было похоже?
Руки отрезайте всем полевым игрокам, а то мешают в ногомяч играть
ОтветAndy Tucker
И проблема со спорными пенальти сразу решится.
Рекомендация "Закрой рот" заиграла новыми красками)

Всё-таки чиновники в разных странах - это какая-то отдельная народность, возможно, даже другой биологический вид.
Может сразу выхождить на поле с заклеяными скотчем ртами? А то мало ли...
ОтветWinterburn
А может не конфликтовать с соперниками?
ОтветБорис Моисеев
Спорт - это в принципе конфликт. В этом смысл.
Гомики - главная и единственная идеология запада. Сюр. Раньше бы еще казнили, конечно. Теперь это не нужно - тебя отменят просто, уберут из жизни.
ОтветZeitgeist Zeppelin
Почему же единственная. БЛМщики, фемки, трансы и прочие "жертвы". Всё это сорта одного и того же, но их много.
Ранее стало известно, что на ЧМ-2026 будут удалять игроков, прикрывающих рот во время конфликтов

То есть, если во время конфликта с Винни его оппонент захочет чихнуть, то он с полным правом сможет от души оторваться прямо в лицо бразильцу ?
ОтветДмитрий Рабко
Кому угодно, только не богу борьбы с расизмом
Это расизм!
Скоро нейронка по вибрации руки будет распознавать о чём говорят футболисты. И прикроют лавочку
