В турнирах УЕФА не будут удалять игроков, прикрывающих рты во время конфликтов в следующем сезоне. Союз может обсудить введение этого правила в будущем

В УЕФА не поддержали правило об удалении игроков, прикрывающих рты.

Ранее стало известно , что на ЧМ-2026 будут удалять игроков, прикрывающих рот во время конфликтов. При этом Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) не сделал это правило обязательным для применения во всех соревнованиях.

Как сообщает The Guardian, в среду в Стамбуле состоится последнее в этом сезоне заседание исполнительного комитета УЕФА, и изменения правил в повестку дня не включены. Комитет по клубным соревнованиям на следующей неделе утвердит правила проведения мужских и женских турниров на следующий сезон, существенных изменений не ожидается.

Таким образом, в турнирах под эгидой УЕФА пока не будут удалять игроков, прикрывающих рты.

Источники в союзе отметили, что их судейский комитет будет следить за тем, какую роль будут играть новые правила на чемпионате мира. В будущем УЕФА может обсудить введение этих правил в своих соревнованиях.

Напомним, ранее вингера «Бенфики» Джанлуку Престианни дисквалифицировали на 6 матчей (3 из них условно) за «гомофобные оскорбления» в адрес вингера «Реала» Винисиуса во время матча Лиги чемпионов. Во время конфликта Престианни прикрывал рот футболкой.