Анчелотти о невызове Жоао Педро на ЧМ: «Мне жаль. С учетом его сезона он заслуживал быть в списке, но мы выбрали другого игрока, при всем уважении»

Анчелотти о невызове Жоао Педро на ЧМ: «Мне жаль, он заслуживал быть в списке.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о решении не включать форварда «Челси » Жоао Педро в состав на ЧМ-2026.

«Некоторые игроки, которые были с нами в этом году, не будут довольны этим списком.

Мне жаль, и я хочу поблагодарить всех, кто был с нами. Конечно, нам грустно из-за Жоао Педро. С учетом того сезона, который он провел в Европе, он, вероятно, заслуживал быть в этом списке, но, к сожалению, мы со всей осознанностью и при всем уважении выбрали другого игрока.

Мне очень жаль Жоао Педро и всех остальных», – сказал Анчелотти.

