  • Анчелотти о невызове Жоао Педро на ЧМ: «Мне жаль. С учетом его сезона он заслуживал быть в списке, но мы выбрали другого игрока, при всем уважении»
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о решении не включать форварда «Челси» Жоао Педро в состав на ЧМ-2026. 

«Некоторые игроки, которые были с нами в этом году, не будут довольны этим списком.

Мне жаль, и я хочу поблагодарить всех, кто был с нами. Конечно, нам грустно из-за Жоао Педро. С учетом того сезона, который он провел в Европе, он, вероятно, заслуживал быть в этом списке, но, к сожалению, мы со всей осознанностью и при всем уважении выбрали другого игрока.

Мне очень жаль Жоао Педро и всех остальных», – сказал Анчелотти. 

Жоао Педро о непопадании в состав Бразилии на ЧМ-2026: «Радость и разочарование – часть футбола, остаюсь спокойным. Буду еще одним болельщиком сборной»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
Да, те самые легендарные Мартинелли с 1 голом в АПЛ, сынок из Реала, ноунейм из Борнмута, бегунок из Зенита со статиской на уровне Грулёва, а так же 35летний тусовщик, куда Педро с 20ю голами без пенок до этих легенд
Он ещё и Антони не вызвал. Вот про это никто не говорит, но я вообще не понимаю почему так. Человек буквально расцвёл в Бетисе, и какой в этом смысл, если все равно его опрокинули с ЧМ?
этот балласт в виде пернатого неймара анчелотти и потащит на дно, а жоао будет свежее к началу сезона.
ну и чего расстраиваться. болелы Челси должны быть благодарны, что ЖП больше отдохнет и меньше шансов сломаться на ЧМ. Анчи кроме Неймара взял еще пару персон, к вызову которых есть вопросики.
Анчелотти продлил контракт еще до начала ЧМ
так что ему уже все равно )) а за Неймара просят все, аж вплоть до их президента страны, ну раз просят, значит и отвечать будут коллективно , вернее на неустойку сбросятся коллективно
Там на прессухе Анчелотти вообще круто сказал: «Хочу поблагодарить всех, кто мне давал советы по составу в течение последнего года — журналистов, инфлюэнсеров, блогеров, официантов в ресторанах, людей на пляже. Я летел в Рим и даже в самолете командир воздушного судна спросил — Тренер, кто будет в составе?»

Эх, жаль юзеров со спортса забыл упомянуть :)
Может игрок просто не подходит тренеру .Выбрал другого ,его право .Мы будем учить великого тренера?
Да, нам с дивана виднее
Я чуть не поперхнулся от такого коммента. Я бы поставил вопрос по другому - какого лешего он вообще с нами не посоветовался?!
В очень слабом Челси в сильнейшей лиге мира тип забивает чуть не каждый второй матч, а Карлуша берет клоуна Неймара и еще кучу проходного народа..
Карлуша..Неуважительно как-то к одному из самых успешных тренеров мира

В любом случае это его проект, его команда и конечно его ответственность. Время покажет.
Выделяться в слабой команде легче
Ну это я могу себе объяснить только если в случае не вызова Неймара на него бы ополчилась вся Бразилия , но вроде как всем же понятно что Неймар уж не тот. Может в покер ему проиграл
С одной стороны конечно жаль Жоао, самый забивающий бразилец из топ лиг, играет в самой конкурентной лиге, всё сделал, чтобы быть на чм.
Но мне как болельщику приятно, что отдохнет.
Анчи лучше понимает атмосферу изнутри. Кто как не он знает как создать химию между игроками. Значит нужны были явные лидеры и серые сменщики.
Именно так 👍
Будь у Неймара совесть и уважение, он бы сам отказался ехать. Понимаю, у него есть авторитет среди игроков команды, но ради результата нужны другие более сильные игроки.
Он может поехать как турист и там помогать в раздевалке морально и советами.
Имхо.
Вы сейчас про того самого Неймара?))

Откуда там совесть и уж тем более уважение?
Он с этим вызовом такие спектакли разыгрывал... Хотя тот же Антони больше заслужил, какой-то лютый бред

Неймара в лучшем случае минут на 30 сил хватит, а в целом ощущение, что он получит травму и на этом закончит
Бразилии ничего не светит на ЧМ
